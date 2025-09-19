Händelserik fredagskväll: Smäll i Saltsjöbaden, hot på Gotlandsfärjan och politiska uttalanden

En sammanfattning av fredagskvällens händelser, inklusive rapporter om en smäll i Saltsjöbaden, ett hot på Gotlandsfärjan i Oskarshamn, samt politiska uttalanden från Elon Musk och Donald Trump.

Under fredagskvällen rapporterades flera händelser som engagerade polisen. I Saltsjöbaden i Nacka utanför Stockholm larmades polisen efter en hög smäll . På plats kunde patrullen konstatera att ljudet troligen orsakats av en smäll are. Händelsen, som inträffade i samband med en fest med ungdomar, utreds vidare. Parallellt med detta inträffade en annan händelse i Stockholm, där en pojke blev påkörd av en bil på Södermalm.

Trots att ambulanspersonal undersökte pojken på plats behövde han inte föras till sjukhus. Föraren avvek från olycksplatsen, vilket ledde till en anmälan om vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada samt smitning. Polisen utreder nu omständigheterna kring denna händelse, där larmet kom in vid 18:22.\Samtidigt som dessa händelser utspelade sig, skedde även ett ingripande vid Gotlandsfärjan i Oskarshamn. Polisen larmades till platsen med anledning av ett misstänkt hot. Färjan, som skulle avgå från Oskarshamn till Visby, ställdes in på grund av ett ”tekniskt problem”, enligt Destination Gotland. Polisen förhörde personal på färjan för att utreda hotet och fastställa dess karaktär. Presstalespersonen Patric Fors meddelade att det var oklart vem eller vad hotet var riktat mot, och att de undersökte om det fanns någon teknisk bevisning, som kameror, som kunde underlätta utredningen. Fors avböjde att kommentera detaljer om vem som larmade eller om något hittats på båten som kunde tolkas som ett hot. Utredningen pågick under kvällen med polispatruller på plats, och man avsåg inte att kalla in ytterligare personal i nuläget. Parallellt med dessa händelser har det även skett politiska uttalanden som väckt uppmärksamhet. Elon Musk har delat den ungerske premiärministern Viktor Orbáns senaste inlägg på X, plattformen som Musk äger, i det pågående ordkriget mellan Orbán och Sveriges statsminister Ulf Kristersson. I inlägget hävdar Orbán att Sverige håller på att ge vika för kriminalitet kopplad till migration. ”Migranter har inte fallit från himlen. Någon öppnade dörren”, skriver Orbán. Musk kommenterar inlägget med en fråga om vilka organisationer som är ansvariga och vilka som betalar för dem.\Dessutom har det rapporterats om att Donald Trump, under en golfrunda, ska ha erkänt otrohet. Mike Waltz har utsetts till president Donald Trumps FN-ambassadör, efter månader av förseningar, vilket bekräftats av den amerikanska senaten. Waltz tjänstgjorde kort som Trumps nationella säkerhetsrådgivare innan han avskedades. Utöver detta har uttalanden gjorts om att den svenska regeringen kritiserat Ungern gällande rättsstatens principer. Sammantaget visar dessa händelser på en aktiv fredagskväll för polisen och en tid präglad av både lokala incidenter och politiska uttalanden på nationell och internationell nivå





