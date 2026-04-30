Handelskriget stärkte frihandelsstödet i EU – och fokus på naturkapital ökar

Utrikeshandelsminister Dousa menar att Trumps handelskrig stärkt frihandelsargumenten i EU. Samtidigt ökar medvetenheten om vikten av att inkludera förlusten av naturkapital i affärsstrategier, vilket diskuteras på konferensen Biodiversity & Business.

Utrikeshandelsminister Benjamin Dousa framhåller att Donald Trump s handelskrig paradoxalt nog bidragit till en ökad positiv syn på frihandel inom EU. Denna förändrade opinion har i sin tur banat väg för ett uppdaterat frihandelsavtal, vilket markerar en viktig utveckling för europeisk handelspolitik.

Dousas uttalande understryker hur externa påtryckningar och geopolitiska spänningar kan omforma handelsrelationer och stärka argumenten för öppenhet och samarbete. Handelskriget, initierat av den tidigare amerikanska administrationen, skapade osäkerhet och störningar i globala leveranskedjor, vilket fick många europeiska företag och beslutsfattare att omvärdera vikten av stabila och förutsägbara handelsavtal. Denna insikt har nu resulterat i ett nytt avtal som syftar till att stärka EU:s handelsposition och främja ekonomisk tillväxt.

Samtidigt växer medvetenheten om vikten av att integrera naturkapitalets värde i ekonomiska analyser och affärsstrategier. Ett flertal nyligen publicerade rapporter varnar för att ignorera den pågående förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster kan leda till betydande risker för företag. Företag som inte aktivt hanterar sitt beroende av naturen riskerar inte bara ökade kostnader, till exempel genom brist på råmaterial eller ökade regleringskrav, utan även en försämrad konkurrenskraft på lång sikt.

Denna insikt är särskilt viktig i en tid då hållbarhet och miljöansvar blir allt viktigare för konsumenter, investerare och andra intressenter. Att integrera naturkapitalets värde i affärsbeslut handlar inte bara om att minska risker, utan också om att identifiera nya möjligheter och skapa långsiktig värde. Den 7 maj arrangeras konferensen Biodiversity & Business i Stockholm, ett initiativ av Dagens industri och Aktuell Hållbarhet, för att adressera dessa komplexa frågor och presentera lösningar för näringslivet.

Konferensen Biodiversity & Business samlar ledande experter och företag som ligger i framkant när det gäller att integrera biologisk mångfald i sin affärsstrategi. Programmet fokuserar på hur företag kan analysera och mäta sin påverkan på naturen, minska risker i sina leverantörskedjor och integrera hållbarhetsfrågor i sin kärnverksamhet. Bland talarna finns framstående namn som Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv, och Anna Bryngelsson, miljörättsexpert på Mannheimer Swartling.

Dessutom deltar representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity, vilket garanterar en bred och mångfacetterad diskussion. Konferensen syftar till att ge deltagarna konkreta verktyg och insikter för att hantera de utmaningar och möjligheter som uppstår i samband med förlusten av biologisk mångfald och behovet av en mer hållbar affärsmodell. Konferensen är en viktig plattform för att främja samarbete och innovation inom området och bidra till en mer hållbar framtid.

