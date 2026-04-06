Hängivna föräldrar hittade döda efter bröllopsbesök i Argentina

Paret Mariano Robles och Solana Albornoz, kända för sin hängivenhet till sina barn, hittades döda i sin bil efter en översvämning i Argentina. De hade varit på ett bröllop och skulle återvända hem när en kraftig storm drabbade regionen. Polisen utreder omständigheterna kring deras tragiska död.

Mariano Robles och Solana Albornoz. Öppna bild i helskärm. Paret Mariano Robles, 28, och Solana Albornoz, 32, var hängivna föräldrar till två små barn. Enligt familj och vänner var de helt fokuserade på sina barn och tillbringade sällan någon längre tid borta från dem. De prioriterade alltid sina barn och var mycket ansvarstagande i sin roll som föräldrar . Deras liv kretsade kring barnen och de uppskattade varje stund de fick spendera tillsammans.

De var kända för sin kärlek och omsorg om sina barn, och de var alltid måna om deras välbefinnande. Paret hade en stark familjekänsla och de var mycket engagerade i sina barns liv, deltog aktivt i deras aktiviteter och skapade en trygg och kärleksfull miljö för dem. Deras hem präglades av värme, glädje och en stark sammanhållning, vilket gjorde dem till en förebild för andra familjer. De var ett exempel på hur man kan balansera kärleken till varandra med kärleken till sina barn och skapa en harmonisk familj. De visade alltid sina barn villkorslös kärlek och stöd. Men trots deras dedikation till barnen, lämnade paret barnen med en barnflicka under påskhelgen för att närvara vid ett bröllop i staden Tafi Viejo i norra Argentina. Paret, som var välkända i sin krets för att aldrig vara långt borta från sina barn, gjorde ett undantag för denna festliga händelse. De var ivriga att fira tillsammans med vänner och familj och hade sett fram emot bröllopet. De ville njuta av kvällen och skapa minnen som de kunde dela senare. Valet att lämna barnen bakom sig var svårt, men de litade på barnflickan och visste att barnen var i trygga händer. De ville också visa sina vänner och familj att de fortfarande kunde njuta av livet som ett par, även med småbarn. De planerade att återvända hem så snart som möjligt och längtade efter att få återförenas med sina barn. På bröllopet dansade paret glatt hela natten med sina vänner, och syntes trivas i feststämningen. De deltog aktivt i firandet och utstrålade glädje. De skrattade, skojade och njöt av sällskapet. De hade en underbar kväll tillsammans och skapade minnen som de skulle bära med sig. Men när Robles och Albornoz lämnade bröllopsfesten tidigt på morgonen den 5 april, förändrades allt. En kraftig storm hade dragit in över regionen, vilket resulterade i extrema väderförhållanden. Regnet öste ner och vägarna förvandlades till farliga vattenmassor. Paret skrev i ett sms till barnflickan att de väntade på att det kraftiga regnet skulle avta innan de återvände hem till sina barn. De var måna om att vara försiktiga och undvika onödiga risker. De hade aldrig tillbringat en natt hemifrån och var mycket angelägna om att återvända till sina barn så snart som möjligt. Barnflickan, som var väl medveten om parets omsorg om sina barn, förstod att de väntade på en säker väg tillbaka. Hon höll kontakt med dem och försäkrade dem om att allt var väl. Hon visste hur mycket de älskade sina barn och hur mycket de längtade efter att få återvända till dem. När paret inte hade återvänt hem nästa morgon, började oron växa. Släktingar och bröllopsgäster, som var medvetna om den kraftiga stormen och parets frånvaro, blev oroliga. En av dem skrev på Facebook: Om någon vet något om Mariano Robles eller Solana Albornoz så vänligen meddela oss så snart som möjligt. Denna vädjan om hjälp spred sig snabbt i sociala medier och nådde många människor. Alla hoppades på att få goda nyheter och önskade att paret skulle vara säkert. En intensiv sökinsats inleddes och frivilliga från samhället anslöt sig till sökandet. Alla var enade i sitt hopp om att finna paret välbehållet. Under sökinsatsen hittades parets bil i ett vattendrag där fordonet vält ner efter att vägarna översvämmades och drog med sig fordonet. Man fann Mariano och Solanas livlösa kroppar ”omfamnade inuti bilen” som var vattenfylld, enligt rapporter. Deras död lämnade familj, vänner och hela samhället i djup sorg och chock. Polisen utreder nu parets död för att fastställa de exakta omständigheterna kring tragedin. Händelsen har väckt stor uppmärksamhet och sorg i hela samhället, och många har uttryckt sitt deltagande och medkänsla





