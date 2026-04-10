Hanna Bennison överväger framtiden i Real Madrid – Kan lämna klubben redan i sommar

Landslagsmittfältaren Hanna Bennison öppnar för att lämna Real Madrid efter bara ett år. Bristande speltid och en skadefylld säsong har lett till spekulationer om hennes framtid i den spanska klubben.

GÖTEBORG. Hanna Bennison , 23, upplever begränsad speltid i Real Madrid . Möjligheten att lämna klubben efter bara ett år är nu öppen för diskussion. Landslagsmittfältaren uttalar sig om situationen: Vi får se vad som händer. Bennison anslöt till Real Madrid från Juventus inför säsongen, men tiden i den spanska huvudstaden har präglats av utmaningar. Hon missade hela försäsongen på grund av en skada och har hittills bara medverkat i tolv matcher under säsongen.

Sedan den senaste landslagssamlingen har hon inte fått spela en enda minut, men hon betonar att formen är god. Jag tränar extra själv för att hålla mig i så bra form som möjligt. Det är ju matcherna man saknar så klart men jag känner mig ändå i bra form, förklarar hon. Björn Larsson Rosvall/TT har fotograferat. Bennison har två år kvar på kontraktet med Real Madrid, men hon utesluter inte ett klubbyte redan i sommar. Just nu så vet jag väl inte riktigt. Men jag kämpar på i Real och gör mitt bästa där och sen får vi se vad som händer, säger hon. På frågan om hon ångrar flytten från Juventus svarar hon: Det är alltid svårt så här i efterhand. Det är lätt när man har tagit ett beslut att se hur det går efter liksom. Men jag kände ändå där och då att det var rätt beslut och kände mig redo för en utmaning och det har det varit också. Jag tror att oavsett vad så har jag växt av det här och man kan alltid ta med sig saker och lära sig jättemycket från såna här utmaningar också. Så det är inget jag ångrar, men så klart att tankarna går. Sverige har samlat fyra poäng efter två matcher i VM-kvalet. På tisdag möter man Danmark på Gamla Ullevi, en match som Bennison eventuellt kan vara aktuell för om en flytt inte sker innan dess, beroende på tränarens beslut och Benissons egen situation i klubblaget. Denna situation understryker komplexiteten i professionell fotboll och de svårigheter som kan uppstå när en spelare byter klubb, oavsett ambitioner och förväntningar. Bennisons tid i Real Madrid har präglats av både personliga och lagrelaterade utmaningar, vilket har påverkat hennes speltid och framtid i klubben. Att anpassa sig till en ny miljö, ett nytt spelsätt och nya lagkamrater är ofta en process som tar tid, och i Benissons fall har detta komplicerats av skador och begränsad speltid. Detta har lett till spekulationer om hennes framtid och om hon kommer att stanna i Real Madrid, byta klubb eller återvända till Italien. \Spekulationerna kring Hanna Benissons framtid förstärks ytterligare av det kommande VM-kvalet och hennes roll i landslaget. Trots den begränsade speltiden i klubblaget är hon fortsatt en viktig spelare för Sverige, och hennes prestationer i kvalet kan spela en avgörande roll för Sveriges chanser att nå mästerskapet. Pressen att prestera på högsta nivå, både på klubbnivå och i landslaget, är något som elitidrottare ständigt lever med. Benissons förmåga att hantera denna press, hennes mentala styrka och hennes anpassningsförmåga kommer att vara avgörande för hennes framgångar framöver. Diskussionerna kring Benissons framtid berör också de ekonomiska aspekterna av professionell fotboll. Ett klubbyte innebär ofta en ny förhandling av kontrakt och löner, samt transferavgifter som påverkar både klubbar och spelare. Denna komplexa dynamik är en del av den moderna fotbollen och påverkar spelarnas karriärer i hög grad. Benissons situation är inte unik, många fotbollsspelare upplever liknande utmaningar under sina karriärer. Det är viktigt att betona att Hanna Bennison har gjort allt i sin makt för att träna och hålla sig i form trots begränsad speltid i Real Madrid. Hennes inställning och fokus visar hennes professionalitet och hängivenhet till sporten. För närvarande är Benissons fokus på att göra sitt bästa för Real Madrid och förbereda sig för eventuella möjligheter i landslaget, men framtiden är oviss och många faktorer kommer att spela in i hennes beslut





