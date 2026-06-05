Hanna Persson har utses till månadens spelare i elitettan efter att ha levererat ett strålande mål mot Umeå IK. Hon har levererat fem mål för säsongen och är en viktig kugge i sitt lag.

Hanna Persson utses till månadens spelare i elitettan efter att ha levererat ett strålande mål mot Umeå IK. Det var hennes femte mål för säsongen och det tredje på de två senaste matcherna.

Trelleborg ligger femma i elitettan efter tre vinster på de fyra senaste matcherna under maj månad. Perssons prestationer har imponerat och hon är en viktig kugge i sitt lag. Hon har levererat tre mål på de två senaste matcherna och delar första plats i skytteligan. Trelleborgs lagkamrater berömmer Perssons offensiva spelsätt och hennes förmåga att ställa till det för motståndarna.

Perssons prestationer har bidragit till att Trelleborg ligger i toppen av tabellen. Dessutom har laget en stark defensiv som har hållit nollan i åtta raka matcher, varav fem under maj månad. Målvakten Tilda Torstensson är en viktig del av denna defensiven och har bidragit till att laget hållit nollan. Det är en imponerande prestation som har visat att laget har en stark försvarsspelare.

Dessutom har KIF Örebros anfallsspelare, Anna Jönsson, levererat tre mål samtidigt som laget vunnit fyra av de fem senaste matcherna. Hon är en viktig del av lagets anfallsspel och har bidragit till att laget har vunnit många matcher





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Hanna Persson Månadens Spelare Elitettan Trelleborg Umeå IK Mål

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