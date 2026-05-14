Hannes Lindgren söker ledsagare till Liseberg i sommar

Hannes Lindgren, en 31-årig man från Floda, älskar Liseberg och har köpt guldpass för fjärde året i rad. För att kunna njuta av Liseberg under sommaren, söker han ledsagare och sällskap till sina många dagar på nöjesfältet. Hannes lever med autism, OCD, ADHD, social ångest och lätt utvecklingsstörning, och ibland behöver stöd i trängsel och köer. För att kunna följa med som ledsagare, behöver man gillar att åka på Liseberg och kan tänka sig att göra det utan ersättning.

Hannes Lindgren har lagt ut en efterlysning på sociala medier där han söker ledsagare och sällskap till sina många dagar på Liseberg i sommar. Intresset har blivit betydligt större än han väntade sig. 31-årige Hannes Lindgren från Floda älskar Liseberg och har köpt guldpass för fjärde året i rad.

På sociala medier lade han nyligen ut ett inlägg där han bjöd in okända personer att följa med som ledsagare och sällskap i karusellerna – mot fri entré och åkband. – Jag efterlyser någon som gillar att åka på Liseberg och kan tänka sig att göra det utan ersättning, säger Hannes Lindgren. Bakgrunden är att Hannes lever med autism, OCD, ADHD, social ångest och lätt utvecklingsstörning, och ibland behöver stöd i trängsel och köer.

Responsen på inlägget har blivit betydligt större än han räknat med. I klippet ovan testar SVT:s reporter att vara Hannes Lindgrens lisebergskompis – med blandat resultat.

