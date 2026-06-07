En detaljerad redogörelse för Hans Chrunaks liv, från sin uppväxt i Landskrona och sin sjuttonåriga karriär som Sveriges mest framgångsrika simförbundskapten med 182 medaljer, genom hans personliga kamp mot cancer och sorgen efter sin hustru Tittis död efter en lång sjukdom, till hans eftertänksamma reflektioner över beslut, karriärändringar och vad som verkligen räknas i livet - familj, vänner och de svenska årstiderna.

Hans Chrunak är en av Sverige s mest framgångsrika idrottsledare med 182 mästerskapsmedaljer under tio år som förbundskapten för simning, trots att han inte gillar att simma och ser sig själv som en bollkille.

Hans karriär började i Landskrona där han växte upp med föräldrar som var engagerade i idrott - hans mor var elitgymnast och hans far boxare - och han inlett sin simbana som tränare redan som tonåring. Efter en period i Stockholmsområdet flyttade han till Luleå 2005 där han träffade Titti, som blev hans livskamrat. Titti hade två barn, Johannes och Elin, som växte upp med Chrunak. Idag bor Elin med sina tre barn bara 20 minuter från hans hem.

Hans Chrunaks liv har präglats av både stolthet och smärta. Hans egen癌症-kamp pågår under andra gången efter att en oavsiktligt tagen provrör avslöjade sjukdomen under en årlig hjärtkontroll. Samtidigt hade hans älskade fru Titti kämpat mot cancer i över fem år, en kamp som slutade med hennes död. Familjen upplevde att Canceren kom in i deras liv under en period då de båda var sjuka, en dubbel utmaning som sätter deras styrka i ett hårgult ljus.

I sitt arbete som förbundskapten var Chrunak känd för sin raka och ärliga kommunikation, vilket ibland ledde till kontroverser som efter EM 1991 i Athen där hans beslut att spara sina bästa simmare i försöket ledde till att Sverige missade finalen - ett beslut som han inte ångrar men som kritiserades. Hans största personliga idrottsliga minne är dock inte en simtävling utan ett junior-VM i fotboll med Landskrona, där hans lag besegrade Malmö FF trots att motståndarna väntade en stor seger.

Hans karriär som expert på SVT var lång och framgångsrik med sin första kommentatorjobb under EM 2004 i Madrid, och han avslutade 2017 kortbane-EM i Israel när SVT förlorade många simrättigheter. efter simkarriären gick han över till en mer affärsmässig roll där han hjälpte till med att utveckla en arena och hitta partners, men kände aldrig att han passade helt i den miljön. Hans Chrunak tacklar sin livssituation med en stark förkärlek för de svenska årstiderna och närheten till familj, särskilt barnbarnen, som ger mening i hans liv





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