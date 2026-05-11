Hantavirus är ett dödligt virus som orsakas av en gnagare. Det finns flera typer av hantavirus, varav vissa är dödliga för människor. Utbrottet har lett till dödsfall i USA och Frankrike, och en brittisk medborgare på Tristan da Cunha har misstänkt fall av viruset. Fallskärmshoppare har skickats till ön för att förbereda sjukvården på ett eventuellt utbrott.

En amerikansk medborgare har testat positivt för det dödliga viruset hantavirus, medan ytterligare en person visar symptom. En fransk medborgare har också testat positivt för viruset efter en resa med flygplan till Frankrike .

En brittisk medborgare på Tristan da Cunha har misstänkt fall av hantavirus. Fallskärmshoppare levererade nödhjälp med akut medicinskt stöd till ön. Kryssningsfartyget Hondius har genomfört en rutt med smittade passagerare som senare har dött efter att ha testat positivt för viruset





Iran anklagar USA för allt och USA väntar svar inför nyrintagIran's foreign minister says in a statement on Saturday that increased tensions in the Persian Gulf are caused by US forces and their numerous violations of the weapons convention, which has strengthened the suspicion of the US's motives and seriousness. On Friday, a US military plane attacked two Iranian-flagged oil tankers that the US accused of trying to run the American blockade of Iranian ports. Iran, in turn, claims to have responded to the US attacks.

– Spansk patient testade negativt för hantavirusEn patient i Alicante som misstänktes vara smittat av hantavirus har testat negativt för viruset, uppger spanska hälsomyndigheter.

Argentinska myndigheter misstänker att paret blev smittade av hantavirus på soptippParet, som båda var ornitologer, besökte en soptipp utanför staden Ushuaia i Argentina den 27 mars. Platsen undviks av lokalbefolkningen men är ett populärt resmål för fågelskådare som vill se den sällsynta arten vitstrupig karakara. Det är på den här soptippen som argentinska myndigheter misstänker att paret blev smittade genom att andas in bajspartiklar från dvärgrisråttor. Råttorna bär på den form av hantavirus som kan spridas mellan människor.

Ornitologen Leo Schilperoords död linked to hantavirus on boat tripA 70-year-old Dutch ornithologist named Leo Schilperoord died while on a five-month journey in South America. His interest in birds and his visit to a bird-watching hotspot known for gathering infected bats led to his death and the spread of an unusual and deadly hantavirus variant. His 69-year-old wife, Mirjam Schilperoord, also contracted the virus and died.

