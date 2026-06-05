Hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget under kontroll - isolerade får åka hem

Spridningen av hantavirus från kryssningsfartyget m/v Hondius tycks vara under kontroll. Myndigheterna börjar låta isolerade personer åka hem. Totalt 13 fall har bekräftats eller betraktas som troliga av WHO.

Spridningen av hantavirus från kryssningsfartyget m/v Hondius tycks nu vara under kontroll. I flera länder har myndigheterna börjat låta de personer som isolerats i förebyggande syfte åka hem.

De 22 fransmän som nu får lämna isoleringen är flygpassagerare som befann sig på samma flyg som en sjuk nederländsk kvinna i slutet av april. Ingen av dem har insjuknat. De enda som bekräftats smittade i utbrottet är hittills personer som befunnit sig ombord på fartyget. Utbrottet inleddes när en 70-årig holländsk man insjuknade den 6 april ombord på m/v Hondius, som då befann sig långt ute i södra Atlanten.

Mannen misstänks ha smittats flera veckor tidigare - troligen i Argentina, där andesvarianten av hantaviruset är vanlig bland gnagare. Varje år registreras ett hundratal fall där människor smittas. Den 11 april avled den nederländske mannen, men då var det ännu oklart vad dödsorsaken var.

Hans hustru, en 69-årig nederländska, lämnade m/v Hondius ett tiotal dagar senare på ön Sankta Helena, där totalt ett 30-tal passagerare steg av. Den 25 april reste hon med reguljärflyg till Johannesburg, för att ta ett anslutande flyg till Amsterdam. Men hon avvisades från den anslutande flighten, eftersom hon då börjat utveckla allvarliga symtom. Kvinnan befann sig ombord på flygplanet i omkring 45 minuter. Dagen efter avled hon på ett sjukhus i Johannesburg.

När det konstaterades att hon lidit av andesvarianten av hantaviruset gick larmet hos världshälsoorganisationen WHO, för denna variant är den enda som kan smitta mellan människor. Fartyget försattes i karantän och för drygt tre veckor sedan evakuerades de kvarvarande passagerarna och besättningen. Många av dem som evakuerades har varit isolerade, eftersom inkubationstiden - tiden från smittotillfället till att de första symtomen visar sig - normalt är mellan en och sex veckor.

I USA ska de som inte utvecklat symtom nu tillåtas isolera sig i hemmet, efter att ha tillbringat de första veckorna på sjukhus. Det förutsätter dock att delstaten de bor i accepterar att postera en polis eller sjuksköterska utanför personens bostad dygnet runt. Det har funnits en oro för att de personer som steg av m/v Hondius på Sankta Helena i slutet av april har smittat andra.

En schweizisk man som lämnade fartyget insjuknade bland annat efter att ha rest hem med flyg. Han får nu vård i Zürich. Men att det inte kommit larm om sjukdomsfall bland flygpassagerare eller andra personer som inte varit ombord på fartyget tycks styrka tidigare rön om att andesvarianten av hantaviruset kräver långvarig och nära kontakt för att smitta. Att det rör sig om denna variant - utan mutationer - har också bekräftats efter en preliminär analys av virusets arvsmassa.

De 22 fransmän som får lämna sin karantän på lördagen behöver inte vidta fler åtgärder. Det har gått sex veckor sedan det möjliga smittotillfället på flygplanet och risken för att de insjuknar anses vara i stort sett obefintlig. Totalt 13 fall har hittills bekräftats eller betraktas som troliga av WHO. På den avlägsna vulkanön Tristan da Cunha, som passagerarna på m/v Hondius besökte ett par dagar efter det första dödsfallet, vårdas en man som räknas som ett troligt fall.

Även han smittades sannolikt i den trånga miljön ombord på fartyget, som han färdades med från Argentina. Hantaviruset är ett allvarligt virus som sprids via gnagare. Andesvarianten är den enda som kan överföras mellan människor, vilket gör den särskilt farlig. Vanliga symtom inkluderar feber, muskelvärk och andningssvårigheter, och i vissa fall kan sjukdomen vara dödlig.

Utbrottet på m/v Hondius har lett till strikta karantänsåtgärder och internationellt samarbete för att förhindra ytterligare smittspridning. Myndigheterna fortsätter att övervaka situationen och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder





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Hantavirus Sjukdomsutbrott Kryssningsfartyg Smittspridning Internationell Hälsa

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