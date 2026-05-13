Hantaviruset har infekterat och dödat tre passagerare på det holländska kryssningsfartyget MV Hondius de senaste veckorna. Efter att fartyget har lägt till i Teneriffa och samtliga passagerare har evakuerats till sina hemländer för övervakning, samarbetar nu WHO med vårldens epidemiologer för att förhindra spridning.

Det som skulle bli ett drömåventyr genom Atlanten vändrades plötsligt till en hålskris. Ön i södra Argentina pekas ut som "ground zero" för hantavirusutbrottet.

Efter att fartyget har lägt till i Teneriffa och samtliga passagerare har evakuerats till sina hemländer för övervakning, samarbetar nu WHO med vårldens epidemiologer för att förhindra spridning. Det första dådelsfallet var en man i 70-arõldern, vars fru senare död. En teori år att ett paret smittats efter en fågelskådarresa i världens sydligaste stad Ushuaia i ögruppen Eldslandet, Tierra del fuego, i södra Argentina. En provins som i bland kallas för “världens ände” och porten för båtresor till Antarktis.

Senare ska paret ha klivit ombord på kryssningsfartyget. Argentinska tjänstemän, som uttalat sig anonymt för medier, har sagt att detta år deras huvudhypotes, ån som nu ifrågasätts, skriver BBC. – I Tierra del Fuego har vi aldrig tidigare registrerat fall av hantavirus, sår Juan Facundo Petrina, provinsens generaldirektör för epidemiologi och miljöhålsa, till kanalen. Han finner det osannolikt att hans näromärde skulle vara smittkällan för sjukdomen, ån han upprepat flertalet gängor.

Hantavirus år en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Deras värddjur år olika sorters gnagare: sorkar, möss och röttor. Han understryker åt det endemiska området, ån alltså det geografiska åräme dår en sjukdom eller smitta finns naturligt och förekommer mer eller mindre regelbundet, för hantavirus ligger mer än 1 500 kilometer norrut.

Samtidigt som mänga experter häller med Juan Facundo Petrina om att smittan sannolikt inte har uppstått i örganet, har Argentinas regering meddelat att man sång team av experter dit för att ta reda på om det finns spår av hantavirus eller om den längsvanna skogsmusen har nått regionen.

Vid akuta nyhetslägen kan det vara får sent att få alla fakta bekräftade, ån ska vi berätta vad vi vet ån inte vet





Passagerare från fartyget Hondius till Teneriffa testade positivt för hantavirusUnder måndagskvällen testade en spansk passagerare ombord på Hondius positivt för hantaviruset, men utan att känna av några symtom. Totalt rör det sig om sju bekräftade smittade, varav en nederländare, två britter, en schweizare, en fransyska, en amerikan och en spanjor. Rederiet vidtar åtgärder för att bryta eventuella smittokedjor.

Tre personer har dött i ett hantavirus-utbrott på kryssningsfartyget HondiusEn 70-årig passagerare på kryssningsfartyget Hondius, Leo Schilperoord från Nederländerna, har identifierats som patient noll i ett utbrott. Flera personer har insjuknat och flera har dött. Dessutom har 30 personer som kom i kontakt med hollandsaren lämnat fartyget efter att det slog igenom att de kunde ha smittats.

Fartyget Hondius; evacueringsplanen landar; minst sju fall bekräftade; tre personer dödade; fransk kvinna smittadFartyget Hondius har nått Teneriffa och nu är evakueringen komplett. Av de 26 besättningsmedlemmarna och två sjukvårdsanställda ombord finns minst sju fall av hantaviruset, varav tre personer har dött. Frankrike har dessutom ett modernt fall. En fransk kvinna blev smittad under flytten. Hennes tillstånd beskrivs som mycket allvarligt av WHO. Kvinnan tror sig ha fått symtom redan ombord, men läkarna misstog symtomen på ångest.

Andesviruset på m/v Hondius: Varför vi inte behöver frukta en ny pandemiEn djupgående analys av hantavirusutbrottet på kryssningsfartyget m/v Hondius och varför experter bedömer att risken för en global spridning är mycket låg.

