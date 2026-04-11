Haotong Li trotsar sjukdom och stormar fram i Masters

Den kinesiske golfstjärnan Haotong Li imponerade i Masters trots att han kämpade med hälsoproblem. Trots illamående och svaghet lyckades han prestera på hög nivå och utmanar nu om toppen.

Haotong Li , 30, visade tecken på utmattning när han mötte journalisterna efter den andra rundan i Masters på fredagen. – Jag tillbringade mycket tid på toaletten under natten. När jag kom till banan i morse mådde jag fortfarande väldigt dåligt. Jag bodde nästan på toaletten, sade han och torkade svetten ur ansiktet efter rundan. Den kinesiske golfstjärnan, som uppenbarligen kämpade med hälsoproblem, lyckades trots allt prestera en imponerande runda.

Hans förmåga att hålla fokus och prestera på en så hög nivå trots sjukdom är inget annat än anmärkningsvärt och visar på en otrolig mental styrka. Li, som innan Masters hade kämpat med att klara cutten i flera PGA-tävlingar, visade en helt annan sida av sitt spel. Trots att han kände sig svag och illamående, med känslan av att vilja kräkas, lyckades han spela en runda på 69 slag, vilket ledde till en delad tredjeplats. Detta var en oväntad vändning för en spelare som tidigare under säsongen haft svårt att prestera på toppnivå. Li uttryckte sin förvåning och glädje över att ha lyckats ta sig igenom rundan, med tanke på hur dåligt han mådde. Han hade inte heller hunnit träna ordentligt innan. Han var inte på rangen och slog många bollar. Han mådde riktigt dåligt och hade ingen energi. Jag tänkte faktiskt att jag bara skulle spela några hål och se hur det gick. Om jag hade känt mig väldigt sjuk hade jag nog valt att inte spela mer. Så jag är glad att jag överlevde i dag. Hans prestation under lördagen var ännu mer imponerande. Efter en jämn start under de första nio hålen, med en birdie och en bogey, lyckades Li höja sitt spel avsevärt och hamnade till slut på nio under par sammanlagt – bara tre slag efter McIlroy. Under pågående tredje rundan fortsatte Li att kämpa. Han låg just nu på nio under par och McIlroy på 13 under par sammanlagt. Cameron Young låg tvåa, på elva under par. Denna prestation är ett bevis på Lis kämpaglöd och hans förmåga att prestera under press, oavsett fysiska hinder. Lis förmåga att vända motgångar till framgång är en inspirationskälla för många. Hans resa i Masters har hittills varit en berg-och-dalbana, men hans resultat visar att han är en kraft att räkna med. Hans prestation under denna turnering visar också på golfens oförutsägbarhet, där en spelares förmåga att hantera både fysiska och mentala utmaningar spelar en avgörande roll för framgång. Li fortsätter att visa sin styrka och kämparanda, och det ska bli spännande att se hur han fortsätter att prestera under resten av turneringen. Hans insats i Masters 2024 kommer förmodligen att minnas som en av de mest oväntade och inspirerande. Det faktum att han kunde prestera så bra trots att han kände sig så dåligt, visar på en sällsynt beslutsamhet och en vilja att kämpa till slutet. Golfvärlden följer spänt hans fortsatta framfart i turneringen. Vi får hoppas att han återhämtar sig helt och fortsätter att prestera på den nivå han visat hittills. Framgången för Li är inte bara personlig, utan även ett bevis på att golf är en sport där passion och kampanda kan övervinna fysiska hinder. Frågan är nu om han kan bibehålla samma höga prestationer under de kommande dagarna och utmana om titeln





