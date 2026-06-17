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Häpna nyheter och starka dokumentärer - så är årets filmprogram på Way Out West

Kultur News

Häpna nyheter och starka dokumentärer - så är årets filmprogram på Way Out West
Way Out WestFilmprogramCarola
📆2026-06-17 05:13:00
📰dagensnyheter
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📊News: 47% · Publisher: 63%

Läs mer om årets filmprogram på Way Out West-festivalen i Göteborg. Bland nyheterna finns en hyllad thriller om 90-talsmaffian, en queerdrama med Gillian Anderson och en dokumentär om Carola.

Pinfärska dokumentär er om Carola , Dogge Doggelito, The Embassy och Siri Hustvedt. Dessutom omtalade Cannes-filmen "Teenage sex and death at camp Miasma" och hajpade svenska tv-serien " Maffia ".

Det är några av inslagen i årets filmprogram på Way out west. Fokus ligger på skådespelaren Peshang Rad, som är dubbelaktuell: både i den populära serien "Maffia" och i Rojda Sekersözs nya film "Blir du ledsen om jag dör?

". I den sistnämnda spelar han en ungdomsledare i Malmö som försöker hjälpa en ung baskettalang ur gångvåldets cirklar. Serien "Maffia", som släpps på Viaplay, skildrar den organiserade brottslighetens etablering i Sverige på 1990-talet och hyllats av internationella medier. Festivalen visar också en queerdrama med Gillian Anderson och Hannah Einbinder samt Olivia Wildes thriller "The invite" med Penélope Cruz.

Musikutspel från Carola Häggkvist i en dokumentär av My Sandström samt dokumentärer om Dogge Doggelito och The Embassy ingår. Festivalen äger rum i Göteborg 13-15 augusti med filmvisningar på Cinema Slottsskogen och Bio Capitol. Ett höjdpunkt blir en livekonsert med Gabler/Ossler och regissör Göran Hugo Olsson

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Way Out West Filmprogram Carola Peshang Rad Maffia Carola Häggkvist Dokumentär

 

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