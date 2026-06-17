Sammanfattning av de senaste nyheterna: Iran och USA har trätt i ett vapenvilaavtal men Irans talman vill ändå ta avgifter i Hormuzsundet. Federal Reserve behåller räntan oförändrad. Portugal fick ett oväntat resultat i VM mot Kongo-Kinshasa. EU-parlamentet röstade för hårdare utvisningsregler. Ytterligare nyheter om skjutning i Jordbro, seismiska vibrationer från fotboll, Louvre-ekonomi, avskaffade vätskepauser och chefer som säger upp sig i cancervården.

Iran och USA har kommit överens om ett vapenvilaavtal som nu har trätt i kraft, enligt flera källor som rapporteras av Reuters. Trots detta uttrycker den iranske talmannen Mohammad Bagher Ghalibaf, enligt iransk statsmedia, att Hormuzsund et inte kommer att återgå till det läge som fanns innan konflikten.

Ghalibaf förklarar att Iran kommer att ta betalt för sina tjänster i sundet, men ger inga ytterligare detaljer om hur dessa avgifter skulle kunna struktureras. Detta uttalandende strider mot en punkt i det utkast till avtal som enats mellan USA och Iran, enligt TT, som specificerar att trafiken ska löpa säkert och inte vara avgiftsbelagd. USA:s president Donald Trump har tidigare kritisat Irans intentioner att tillämpa tullar på trafiken i Hormuzsundet, vilket enligt internationell rätt också är olagligt.

Samtidigt har USA:s centralbank Federal Reserve beslutit att behålla styrräntan oförändrad mellan 3,50 och 3,75 procent, enligt CNBC. Detta beslut kom från Federal Reserves nya chef Kevin Warsh, utnämnd av Trump, vilket markerar hans första officiella åtgärd efter att ha tillträdat efter Jerome Powell. Powell hade varit ett hytt återkommande kritiserats av Trump för att inte sänka räntorna. Inom sporten fick Portugal en drömstart i fotbolls-VM mot Kongo-Kinshasa när João Neves målade i den sjätte minuten.

Kongoleserna kom dock tillbaka och just innan halvtid chockade Yoane Wissa från Newcastle med en nickad utjämning till 1-1. Andra halvlek fortsatte att vara utmanande för Portugal, trots att Cristiano Ronaldo spelade hela 90 minuter. Vid slutet firade Kongo-Kinshasa sitt första VM-poäng på 52 år med stor entusiasm. EU-parlamentet har röstat för hårdare regler vid utvisningar, vilket öppnar för möjligheten att inrätta läger utanför EU för samlande av utvisade personer, enligt TT.

Beslutandet passerade med 418 röster för och 218 mot, med 30 nedlagda röster. Högerpartierna firade efter omröstningen med att ropa skicka tillbaka dem i kör. Charlie Weimers från Sverigedemokraterna kommenterade att signalen är tydlig: Om man tar sig in i Europa illegalt kommer Europa aldrig att bli ens hemland. Alice Bah Kuhnke från Miljöpartiet motsatte sig beslutet, hävdande att barn som flyr från krig och förföljelse behöver trygghet, inte fler murar och förvar.

En person har gripits i samband med skjutningen i Jordbro söder om Stockholm tisdagen, enligt Mitt i med hänvisning till åklagaren. Norska forskningsinstitutet Norsar har upptäckt att mätningar av mark vibrationer under fotbolls-VM-matchen visar tydliga utslag vid viktiga mål och händelser, vilket illustrerar hur stora folkmassor kan skapa seismiskt mätbara effekter. Det största utslaget noterades vid Erling Braut Haalands mål som gjorde 1-0 och 2-1.

Louvre i Paris, världens mest besökta museum, har ekonomiska problem med att finansiera nödvändiga upprustningar enligt TT. Europeiska fotbollsförbundet har beslutit att avskaffa de nya vätskepauserna i VM-matcherna efter omfattande kritik. Kritiken har handlat om att pauserna förstör matchens rytm och att tränare kan använda dem för att ändra taktikerna. Inom cancervården har flera chefer valt att säga upp sig i protest mot verksamhetschefen.

Karolina Boman, överläkare och aktiv i Läkarföreningen, berättar för SVT att alla sektionschefer kallades till ett möte där de meddelade att de planerar att lämna sina uppdrag på grund av bristande förtroende för verksamhetschefen och att de upplevt att de kommit till vägs ände. Linda Lindberg från Sverigedemokraterna kommenterar att en partilös inte bör ha mer än en medianlön i Sverige





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