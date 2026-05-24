Här skingras verkliga stadiet på förskolan

Den verkliga aspekten av den nya förskolan i länet avslöjas då en koppling mellan dålig arbetsmiljö och förestående stagnation i verksamheten uppstår, vilket gör att frågan kan betraktas som betydande.

Bakom den fina fasaden på en ny förskola i länet verkar det döljas en verklighet som borde få varje invånare och ansvarig politiker i kommunen att dra i nödbromsen.

Som medborgare och vårdnadshavare ser vi en situation som inte längre går att ignorera. Det handlar inte om inkörningsproblem – det handlar om en arbetsmiljö som håller på att rämna och en pedagogisk verksamhet i kris. Flertal personalskräd: En personalstyrka som går på knäna, där både förskollärare och barnskötare tvingas stanna hemma för att orken tagit slut. Pedagoger i tårar: Det vittnas om personal som gråter efter arbetsdagens slut.

När de som ska ge våra barn trygghet och stimulans mår så dåligt, hur påverkar det våra barn? Personalflykt: Utbildade och erfarna pedagoger väljer att säga upp sig, vilket skapar en farlig cirkel av instabilitet. Obalans och tystnadskultur: Ett av de största problemen verkar vara den skeva fördelningen mellan utbildad och outbildad personal. En handfull legitimerade förskollärare förväntas bära hela det pedagogiska ansvaret och dra ett gigantiskt lass, samtidigt som de ska handleda personal utan erfarenhet.

Det är en ekvation som aldrig kommer gå ihop. Det som skrämmer mest är dock den tystnadskultur som verkar ha sänkt sig över verksamheten. När personal inte vågar tala öppet om bristerna, och när ledningen brister i lyhördhet, då är vi ute på mycket farlig mark. Vad insatser vi ska ta för att vända detta?

Hur funkar vår pedagogikaldiaktion? Hur fungerar vår ambitionsplan? Vad kan vi göra för att adressera dessa brister och sätta stopp för personalomsättningen? Ha koll på vad som händer med delegeringen. *Flertalet sjukskrivningar *Pedagoger i tårar *Personalflykt *Obalans och tystnadskultu





