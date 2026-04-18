Härnösand drabbades av brand; polisjakt i Helsingborg; kändis löste inbrott; USA förlänger sanktioner mot Ryssland; flicka försvann i Lund; Trump: Israel förbjudet att bomba Libanon; kvinna hundbiten i Kristianstad

En sammanfattning av de senaste nyheterna från Sverige och internationellt, inklusive en brand i Härnösand som spred sig till ett bostadshus, en polisjakt som slutade med avåkning i Helsingborg, ett inbrottsförsök i Los Angeles där Dylan Sprouse agerade, USA:s beslut att förlänga sanktionslättnader för rysk olja, en försvunnen flicka i Lund som hittades vid god vigör, Donald Trumps påstående om ett amerikanskt bombförbud mot Libanon, och en kvinna som blev hundbiten i Kristianstad.

Tidigt på lördagsmorgonen utbröt en brand i ett förråd på en tomt i Härnösand. Elden spred sig snabbt till ytterligare två förråd och sedermera även till ett angränsande bostadshus. Räddningstjänsten arbetade intensivt för att begränsa brandens framfart och lyckades förhindra att bostadshuset totalförstördes; det rapporteras endast ha blivit brandpåverkat. Boende i de närmast belägna fastigheterna fick evakueras under natten men kunde återvända till sina hem vid halv sex-tiden.

Lyckligtvis finns inga rapporter om personskador till följd av incidenten. De tre förråden och en husvagn på tomten förstördes dock fullständigt i lågorna. Natten mot lördagen inträffade en utdragen polisjakt utanför Helsingborg som slutade med att en man i 20-årsåldern körde av vägen. Mannen var vid medvetande vid räddningstjänstens ankomst och rapporterades senare vara lindrigt skadad. Jakten inleddes i Halland runt klockan 00.40 efter att mannen vägrat stanna för en poliskontroll, där misstankar om rattfylleri och olovlig körning förelåg. Under förföljelsen observerade polisen hur mannen slängde ut föremål ur fordonet, vilket ledde till att man nu genomför en omfattande genomsökning av området i jakt på dessa föremål. Polisen uttrycker en oro för att det kan röra sig om vapen, även om inga fynd gjorts ännu. Misstankarna baseras både på personens beteende och på de föremål som observerats lämna fordonet. I Los Angeles har den före detta barnskådespelaren och Disneystjärnan Dylan Sprouse konfronterat en misstänkt inkräktare i sitt hem. Enligt amerikanska medier, som hänvisar till poliskällor, upptäckte Sprouse tillsammans med sin fru, supermodellen Barbara Palvin, personen i anslutning till deras bostad under fredagsnatten. Medan Palvin larmade polisen, tog Sprouse saken i egna händer och konfronterade inkräktaren med ett skjutvapen innan han tacklade personen och höll fast denne tills polisen anlände. Videomaterial från platsen visar hur flera polisbilar omringade huset och hur en person fördes bort i handfängsel. Varken Sprouse eller Palvin har officiellt kommenterat händelsen. USA har beslutat att förlänga det tillfälliga undantaget från sanktionerna som tillåter försäljning av rysk olja som befinner sig till havs. Lättnaden, som ursprungligen skulle löpa ut den 11 april, har nu förlängts till den 16 maj. Detta besked kommer bara dagar efter att USA:s finansminister Scott Bessent uttalat att undantaget inte skulle förlängas, vilket skapar en viss förvåning på marknaden. Under fredagen försvann en flicka under tio år i Lund. Hon sågs senast på en innergård vid ett flerfamiljshus i norra delen av staden. Föräldrarna larmade polisen vid 21-tiden, och ett stort polispådrag med flera resurser har sedan dess sökt efter henne. Polisen misstänker i nuläget inget brott utan tror att flickan kan ha gått vilse och inte hittar hem. Med tanke på tidpunkten bedöms sökandet som angeläget. Allmänheten uppmanas att inte delta i sökandet för att inte störa polisens spårhundar, men om man har information om flickans vistelse uppmanas man kontakta 112. Strax före klockan 23 meddelades att flickan hittats vid god vigör av hundförare. Donald Trump hävdar på sin sociala medieplattform Truth Social att Israel har fått ett amerikanskt förbud att bomba Libanon. Enligt hans inlägg, som publicerades på torsdagen, har USA förbjudit Israel att fortsätta med bombningar mot Libanon, och Trump uttrycker att det räcker nu. Uttalandet har enligt källor för Axios skapat chock och oro hos Israels premiärminister Benjamin Netanyahu och hans rådgivare, som enligt uppgift fick kännedom om Trumps inlägg via medierna. På fredagskvällen larmades polisen till en innergård i Kristianstad där en kvinna blivit biten av en lös hund. I samband med hundattacken föll ett barn och skadade sig, enligt polisens uppgifter. Händelsen utreds vidare





