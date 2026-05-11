Havarikommissionen: En arbetsplats mellan Kojimahalmen och flygsäkerhetens pintadoppor

Som haveriutredare på Statens haverikommission rör man sig mellan olycksplatser och kontor. Haverikommissionen bidrar till ett säkrare samhälle genom att dra lärdom av det som hänt och sprida kunskapen.

Haveriutredare Alexander Hurtig berättar att rollen är lika mycket människoorienterad som tekniskt orienterad. Alexander Hurtig är beteendevetare, specialiserad inom området Human Factors, och har bland annat utrett vägtrafikolyckor, tågurspårningar, vägras och olyckor inom flyg och sjöfart. För att ta reda på vad som hände i en olycka berättar han att man samlar ihop delar till en helhetsbild.

– Man måste tycka det är spännande att prata med människor, samla in information och detaljer – och samtidigt pedagogiskt kunna formulera vad som hittats och vilka slutsatser man kan dra. Håkan Josefsson, haveriutredare inom militära olyckor och civil luftfart, har en bakgrund som bland annat stridspilot i Försvarsmakten. I sin roll på Statens haverikommission har han utrett olyckor som involverat stridsplan, helikoptrar och större olyckor vid svenska nöjesparker.

– Ena dagen har du hjälm och varselväst på en olycksplats, nästa dag är du på möte med en internationell organisation och diskuterar hur erfarenheter från svenska olycksutredningar kan stärka säkerheten globalt. – Det handlar inte om vem som gjort fel, utan varför det kunde hända – problemet kanske låg i utbildningen, hur operatörer var involverade eller i kompetensutveckling. I våra utredningar ger vi därför också rekommendationer, för att det inte ska kunna hända igen.

Haverikommission arbetar både nationellt och internationellt, och att medarbetarna dessutom tittar på varandras utredningar så kunskapen дели vidare internt skapar en stark kollegial miljö. Rollen som haveriutredare kräver att man möter arbetsuppgifterna med nyfikenhet och en vilja att utvecklas. – Vi är en liten organisation med höga krav på erfarenhet och utbildning. Experternas kunskap, erfarenhet och förmåga att pedagogiskt förklara ett händelseförlopp gör skillnad för säkerheten.

Nu växer vi och söker vi fler personer som är uthålliga, nyfikna och vill bidra till något större





