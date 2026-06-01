Havererad kvittningsordning ger strimma av hopp

Kerstin Olsson, Nätverket mot 13-14-åringar i fängelse, frågar sig om riksdagen kan avstå från att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Det har sett riktigt mörkt ut sedan i vintras, men den havererade ordningen med kvittning i riksdagen kan utgöra en strimma av hopp.

Den havererade kvittningsordningen i riksdagen ger en strimma av hopp. Kan det vara möjligt att riksdagen avstår från att sänka straffbarhetsålder n som idag är 15 år?

Det frågar sig Kerstin Olsson, Nätverket mot 13-14-åringar i fängelse. Det har sett riktigt mörkt ut sedan i vintras. Massivt motstånd, senast från Lagrådet kunde inte rubba Tidöpartiernas kurs om att kunna döma en 13-åring till fängelse. Inte heller socialdemokraterna ändrade sin position, att sänka straffbarnhetsåldern till 14 år.

Den havererade ordningen med kvittning i riksdagen kan utgöra en strimma av hopp. Utan kvittningsrutin måste alla ledamöter närvara vid alla omröstningar, även de som kanske skulle utkvittats av samvetsskäl. Det är ingen hemlighet att åtskilliga ledamöter över hela linjen våndas över att trycka ja till att döma så unga som mellanstadiebarn till fängelse. De som våndas är inte avvikare.

Tvärtom har de uppbackning senast från Lagrådet och tidigare från ett samlat rättsväsende, polisen, åklagarna, domstolarna, kriminalvården och advokatsamfundet. Vidare har de som våndas landets socialchefer i ryggen, fackförbund som organiserar socialsekreterare, och anställda i kriminalvården. Och naturligtvis barnrättsorganisationer samt företrädare för Svenska Kyrkan. På tretton platser i landet manifesterades också motståndet mot dessa förslag i april i år.

En strimma av hopp ger också Stockholms läns socialdemokrater som nyligen sade nej till att sänka straffbarhetsåldern. De avvek därmed från beslutet på senaste partikongressen i maj förra året, som beslutade om sänkning till 14 år. Just partikongressens beslut är något som partiföreträdare i riksdagen hänvisar till i argumenteringen mot att ändra sig och skrota 14-årsförslaget.

Man kan fråga sig om partikongressen skulle kommit till samma beslut om de känt till de tunga invändningarna som sedan kom på hösten efter kongressen? Då kom kritiken i remissvaren på regeringens lagrådsremiss om sänkningen av straffbarhetsåldern till 13 år. Beslutet av Stockholms läns socialdemokrater ger sannolikt en fingervisning om var ett rimligt beslut för hela partiet hade kunde landa. Planen är nu emellertid att 13-14-åringarna ska kunna dömas till fängelse redan i sommar.

När barnen som hamnar i fängelse om några år är vuxna nog att kräva svar från de som bestämde, hur ska ledamöterna förklara att de mot all tillgänglig expertis bestämde detta? Trots att det är sent i processen och beslut väntar inom kort, finns det anledning att i sista stunden vädja. Om man ska fatta ett beslut i denna massiva sakliga uppförsbacke, så borde man ge sig själv mer tid.

Skjut åtminstone upp avgörandet om sänkning av straffbarhetsåldern och använd de miljoner som skall satsas på barnen i fängelse till alternativa omhändertaganden utanför fängelsemurarna. I historiens ljus kommer förslagen om att sätta 13-14-åringar i häkte och fängelse att framstå ett grymt och osakligt grundat experiment, och därmed som ett moraliskt och politiskt bottennapp i svensk kriminalpolitik





