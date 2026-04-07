Havertz avgör i dramatisk Champions League-match: Arsenal besegrar Sporting Lissabon

Arsenal tog en viktig seger mot Sporting Lissabon i Champions League-kvartsfinalen, tack vare ett sent mål av Kai Havertz. Matchen bjöd på dramatik, missade målchanser och en känslosam återkomst för Viktor Gyökeres. Arsenal studsade tillbaka efter två raka förluster, och siktar nu på stora titlar.

Arsenal besegrade Sporting Lissabon med 1-0 i en spännande Champions League -kvartsfinal. Kai Havertz blev matchhjälte med sitt avgörande mål på tilläggstid, vilket gav Arsenal en viktig seger efter två raka förluster. Matchen var en känslomässig återkomst för Viktor Gyökeres , som tidigare spelat för Sporting Lissabon och lämnade klubben för Arsenal .

Trots att han först välkomnades av en del hemmasupportrar, möttes han av burop så fort han rörde bollen under matchen, vilket skapade en intensiv atmosfär på José Alvalade-stadion. Spelet inleddes med höga förväntningar och Sporting Lissabon visade tidigt prov på sin offensiva kraft. Maximiliano Araujo träffade ribban med ett tungt skott, vilket var en rejäl varning för Arsenal. Arsenal svarade med farliga anfall, inklusive en frispark där Martin Ødegaard spelade fram bollen till Martin Zubimendi, vars nick räddades i sista stund, och en hörna där Noni Madueke prickade ribban. Målchanserna fortsatte att komma åt båda håll, och matchen var jämn och intensiv. Fransisco Trincao var nära att bryta dödläget i den andra halvleken med ett avslut som smet precis utanför stolpen. Arsenal trodde de tagit ledningen i den 63:e minuten efter att Zubimendi prickat in ett skott, men målet dömdes bort för offside. Den sista delen av matchen blev dramatisk. Sporting tryckte på för ett mål och David Raya i Arsenals mål fick jobba hårt, inklusive en dubbelräddning, för att hålla nollan. Till slut avgjorde Arsenal på tilläggstid. Gabriel Martinelli spelade fram Kai Havertz, som säkert placerade in bollen i mål och fastställde slutresultatet till 1-0. Havertz uttryckte efter matchen att laget kontrollerat matchen väl och att segern var en viktig vändning efter tidigare förluster. Arsenal ville visa att de är starka och redo att kämpa för stora titlar. Samtidigt lämnade Martin Ødegaard planen haltande, vilket kan innebära en skada för Arsenal. Leandro Trossard var också utbytt





