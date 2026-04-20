Hayden Hackney hyllar den svenske tränaren efter prisregn i Middlesbrough

Efter att ha utsetts till årets spelare i Middlesbrough riktar Hayden Hackney ett stort tack till tränaren Kim för sin utveckling, samtidigt som han kämpar för att återvända från en frustrerande skadeperiod inför säsongsavslutningen.

Middlesbrough s mittfältsstjärna Hayden Hackney har under den gångna säsongen vuxit fram till en av de mest tongivande spelarna i hela Championship . Under söndagens prisutdelning belönades han med den prestigefyllda utmärkelsen som årets spelare i klubben, ett kvitto på hans imponerande utveckling under det senaste året.

När Hackney reflekterar över sin framgång är han snabb med att rikta en tacksamhetens tanke mot den svenske tränaren Kim Bergstrand och övriga ledarstaben som format hans spelstil. Han betonar särskilt hur den taktiska friheten han blivit tilldelad har gjort det möjligt för honom att ta klivet från en defensiv roll till att bli en mer hotfull offensiv kraft på planen. Jag måste tacka Kim och hela ledarstaben för allt stöd. De har gett mig den nödvändiga friheten att uttrycka mig själv och fokusera på mina styrkor. Att få chansen att vara mer offensiv i mitt beslutsfattande har varit en nyckel för mig, säger Hackney i en intervju med Teesside Live. Trots den stora individuella framgången har säsongsavslutningen varit fylld av motgångar för både Hackney och Middlesbrough. Den unga mittfältaren tvingades lämna planen med en vadskada under matchen mot Bristol City förra månaden, vilket har hållit honom borta från spel i de fem senaste matcherna. Denna frånvaro har märkts tydligt i lagets prestationer då klubben inte lyckats inkassera en enda seger sedan skadan inträffade. Situationen har beskrivits som oerhört frustrerande av Hackney, som hade hoppats på en betydligt snabbare återhämtningsprocess än vad som hittills blivit verklighet. Han uttrycker dock en försiktig optimism om att kunna göra comeback på gräsmattan innan den sista slutsignalen för säsongen ljuder. Det är tungt att se laget kämpa från läktaren. Vi hade en förhoppning om att skadan skulle läka snabbare, men nu får vi ta en dag i taget. Målet är definitivt att vara tillbaka och bidra innan säsongen är helt över, förklarar han. Med bara tre matcher kvar av ligaspelet befinner sig Middlesbrough i ett kritiskt skede där fokus ligger helt på att avsluta säsongen med värdighet. Laget ser i dagsläget ut att få rikta in sig på en kamp om kvalplatserna snarare än direktuppflyttning. Hackney medger att den senaste tidens poängtapp har varit smärtsamma, men han är övertygad om att grundspelet fungerar och att det bara handlar om att hitta tillbaka till effektiviteten. Vi har inte fått med oss de resultaten vi velat ha under den senaste perioden, men jag är övertygad om att vi gör många saker rätt på träningsanläggningen. För att vända trenden krävs det att vi blir mer kliniska när chanserna väl dyker upp framför mål. Vi måste behålla tron på vårt spelsystem och spela med den pondus som tog oss hit från första början, avslutar Hackney





fotbollskanal / 🏆 41. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »