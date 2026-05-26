Hazy, New England eller Hazy & Juicy? The Rise and Fall of a Juiced IPA Trend

Explore the history, evolution, and impact of the hazy, New England-style IPA, also known as hazy & juicy. Discover the reasons behind its rise and fall, the challenges faced by craft brewers, and the ongoing popularity of this unique beer style.

Hazy, New England eller Hazy & Juicy? Kärt barn har många namn. Så har också denna juiciga ipa-stil blivit hantverksölvärldens egen Stor stark. Många öldrickare har tröttnat.

De väntar träget på att hazy-ipan ska försvinna. Men glöm det! Den är grumlig, söt och disigt gul i färgen. Ger juiciga tropiska smaker med en mjuk munkänsla.

Hazy-ipan har tagit ölscenen med storm och nära nog blivit synonym med begreppet india pale ale. För många som ogillar beska har den fungerat som ett steg in i ölets värld. Hajpen har varit enorm. Så gör också vart och vartannat bryggeri sina egna humlejuicer, vilket har gett hazy-ipan en omåttligt stor plats i hantverksölbarer, på ölfestivaler och hos Systembolaget.

Till och med branschens jättar har gett sig på stilen. Hur uppkom då denna ipa-version? Den föddes i amerikanska New England på norra östkusten, där The Alchemist öppnade en bryggeribar 2003. Emellanåt serverade man Heady Topper, en ipa som var gjord på ett nytt sätt och brukar räknas som den första hazyn.

Men när den började produceras i större skala, 2011, var det få som fattade grejen. Det dröjde några år innan öltypen började kallas för New England-ipa. Här i Sverige slog den igenom via Stigbergets öl GBG Beer Week IPA 2016 – en succé som satte Göteborg och hela landet på den internationella ölkartan. Naturligt nog ville fler vara med på tåget och i dag finns knappt ett hantverksbryggeri som inte har gjort en hazy, som den numera brukar kallas.

Så långt allt väl. Men en nackdel med den forsande floden av juiciga ipor är att många är generiska. De har ingenting som sticker ut och smakar i stort sett likadant, oavsett vem som gör dem. Det är framför allt detta som gjort att många entusiaster har tröttnat på stilen.

Likriktningen har dock sin förklaring. Den beror ofta på att någon av de brittiska jäststammarna, som brukar användas, omvandlar humleoljorna till aromämnen och tar bort humlens egen karaktär. Då blir ölet sött, otydligt och uddlöst. Däremot kan en lyckad hazy-ipa vara hur god som helst!

Ett annat dilemma är åldrande. Stilen är känsligare än andra då metoden med torrhumling ger flyktiga aromer med smaker som avtar relativt snabbt. Den stora fienden är oxidation, när drycken bryts ned av syre, och många tycker att hazy-ipor ska drickas färska, helst inom några få veckor efter tappningsdatumet. Burkarna bör även förvaras väl kylda.

I dag snackas det mindre om hazy-ipa, hajpen är över. Däremot har stilen blivit etablerad, lockar ständigt nya konsumenter och fortsätter att sälja. Och på Systembolaget finns det gott om den. I lanseringen av det småskaliga sortimentet i maj månad utgör hazy den största enskilda kategorin, med nästan 30 sorter av sammanlagt 148 nya öl.

Men ingenting varar för evigt. Precis som i USA håller den juiciga ipan långsamt på att backa till mer normala nivåer, samtidigt som den får konkurrens av andra slags ipor. Men den har definitivt kommit för att stanna





