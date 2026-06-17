HD:s avgöranden avgörande för Trumps politik

USA:s högsta domstol står inför flera viktiga beslut som påverkar Donald Trumps andra mandatperiod. Domar väntas om vapen, transpersoner, presidentmakt och tullar. Hittills har administrationen förlorat en majoritet av målen.

USA:s högsta domstol närmar sig slutet av sitt arbetsår, och inom kort väntas flera avgöranden som får stor påverkan på Donald Trump s politik. Redan under sin första dag som president i sin andra mandatperiod, den 20 januari 2025, undertecknade Trump direktiv med långtgående konsekvenser.

Han gav Elon Musk grönt ljus för att skära i den federala budgeten och meddelade höga tullar mot alla länder. Stämningarna kom snabbt - hittills runt 750 från privatpersoner, företag, universitet och ideella organisationer, som alla hävdar att Trump överskred sina befogenheter och ignorerade konstitutionen. Den juridiska processen har varit långsam, men nu börjar domarna falla.

Ett av de största bakslagen kom i februari när HD förklarade att tullarna inte kunde tas ut som Trump ville, vilket tvingar staten att betala tillbaka enorma belopp till tusentals företag. En annan symbolisk förlust var att en domare beordrade att Trumps namn måste tas bort från Kennedy Center, eftersom kongressen äger rätten till namnändring.

Enligt en lista från New York Times har administrationen vunnit i sju mål, två har slutat oavgjort, medan de som stämt segrat i 67 fall. 96 fall togs aldrig upp, och resten pågår. Bland förlusterna märks att nationalgardet inte kan kallas ut för att bistå polis, att förbud mot vindkraftverk inte fick utfärdas, att en myndighetschef fick behålla jobbet, och att personer som riskerar deportation inte kan hållas i förvar.

Regeringen har i flera fall begärt att HD ska agera direkt, vilket är ovanligt men har ökat under Trumps andra period. Juristerna överklagar omedelbart efter motgångar i lägre instans. Ett exempel är tullfallet, där två lägre domstolar sagt nej, vilket borde ha gett en signal om hur HD skulle döma. Frågan om administrationen tänker följa domstolsbeslut har inte besvarats klart.

Hemlandsministern Markwayne Mullin sa i ett kongressförhör att om domstolarna inte var politiserade skulle han kunna svara ja, men att de utnyttjar sin position för politiska åsikter. HD är den tredje pelaren i USA:s statsskick, jämte kongressen och presidenten. De nio ledamöterna, utnämnda på livstid, sitter i en pampig sal och tar god tid på sig att överväga lagtexter.

Den konservativa majoriteten på 6-3 anklagas för att gå Trumps ärenden, men många utslag visar att det inte är så enkelt - ofta blir det 9-0 eller 8-1 i de mål som behandlas. Ordföranden John Roberts, som utsågs av George W Bush, har med tiden blivit mer mittfåra. Han har tvingats mana till besinning efter attacker och mordhot mot domare. HD:s arbete följs med idrottsliknande statistik över röstningsmönster.

Fokus ligger på sociala och moraliska frågor som abort, hbtqi och religion. Men motsättningarna mellan de sex konservativa och de tre liberala kvinnorna har hårdnat, både under pläderingar och i skriftliga invändningar. Trump är stolt över sina tre utnämnda domare i HD, men kritiserar dem skarpt om de röstar emot honom. Efter tullbakslaget sa han: Jag mår illa om Neil Gorsuch och Amy Coney Barrett





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