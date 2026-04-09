HD ska pröva fall om påtvingad magtryck under förlossning

Högsta domstolen ska nu pröva ett fall där en kvinna utsattes för yttre press under en förlossning utan sitt samtycke. Kvinnan, Olivia, fick ett ingrepp utfört av en barnmorska som tryckte på hennes mage för att skynda på födseln. Trots smärta och vädjanden om att sluta fortsatte barnmorskan. Regionen har medgett skadestånd men förnekar ansvar. Nu hoppas Olivia på upprättelse.

När Olivia födde sitt barn fick hon ett ingrepp utfört av en barnmorska utan hennes samtycke. Barnmorskan tryckte på Olivias mage för att skynda på förlossning en, trots att Olivia skrek och bad henne sluta. Nu ska Högsta domstolen (HD) pröva fallet, vilket innebär att Olivias upplevelse och de omständigheter som omgärdade den kommer att granskas noggrant. Händelsen inträffade 2017 i Skåne när Olivia, som idag är 44 år, födde sitt andra barn.

Barnmorskan använde sig av yttre press, en teknik där man trycker på kvinnans mage under förlossningen. Olivia beskriver hur barnmorskan tryckte ner hela underarmen och armbågen mot hennes mage, vilket orsakade fruktansvärd smärta. Hon påpekar att barnmorskan varken informerade henne om vad hon skulle göra eller bad om hennes tillåtelse. Detta ingrepp resulterade i att barnet kom ut snabbt men också med komplikationer, inklusive ett brutet nyckelben och skador på Olivias bäckenbotten. Olivia upplevde händelsen som ett övergrepp och har sedan dess kämpat för upprättelse.\Efter händelsen anmälde Olivia vårdens agerande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som riktade kritik mot vårdgivaren. Region Skåne medgav skadestånd på 75 000 kronor, men betonade samtidigt att detta inte innebar ett erkännande av att Olivias rättigheter hade kränkts. Olivia accepterade inte detta resonemang eftersom hon önskade upprättelse och ansåg att regionen borde ta ansvar för det som hänt. Hon drev därför frågan vidare med hjälp av Centrum för rättvisa och stämde regionen. Förra året beslutades att man skulle pröva om ingreppet under Olivias förlossning utgjorde en kränkning. Rättegången inleds på torsdag i Kristianstad tingsrätt. Olivia betonar att hon främst söker ett erkännande av att fel begåtts och att regionen inte ska kunna köpa sig fri från ansvar. Hon hoppas att en domstol kan fastslå att fel har begåtts, vilket skulle ge henne upprättelse. Helena Myrin, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Olivia, menar att domen kan få stor betydelse. Hon understryker att fallet inte handlar om att skuldbelägga barnmorskor utan om att regionen ska ta ansvar för att kvinnor ska kunna föda tryggt och med respekt för sin egen kropp. Myrin betonar vikten av att vården lyssnar på födande kvinnor och att det som Olivia upplevt ska klassas som ett brott mot Europakonventionen.\Olivia har fortfarande fysiska och psykiska men efter förlossningen och hoppas nu på ett avslut. Hon frågar sig varför en förlossning skulle forceras när det inte var nödvändigt och varför hon skulle åsamkas livslånga skador. Hennes förhoppning är att en dom ska påverka andra kvinnor positivt. Hon vill att det ska bli lättare för andra att kämpa för sin värdighet och rätten till information och samtycke under förlossningen. Aftonbladet har kontaktat Henrik Asklund, advokat för Region Skåne, men i nuläget har regionen valt att inte kommentera fallet ytterligare. I tidigare handlingar har det framgått att regionen betalar skadeståndet utan att erkänna att de gjort något fel. Olivias fall belyser vikten av samtycke, respekt för kvinnors rättigheter och behovet av en säker och trygg förlossningsvård





