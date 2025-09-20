Heba revolutionerar fastighetsförvaltningen: Digitalisering för en smartare framtid

Heba leder vägen inom fastighetsförvaltning genom att utnyttja digitalisering för att effektivisera verksamheten, minska kostnader och förbättra kundupplevelsen. Genom att använda digitala tvillingar, IoT och avancerade analyser skapar Heba en smartare, mer hållbar och effektiv framtid för sina hyresgäster.

Samtidigt erbjuder vi ett exklusivt erbjudande för nya kunder. Få 30% rabatt i 12 månader, endast 385 kr/mån (ord. pris 549 kr/mån) inklusive moms. Erbjudandet gäller endast för nya kunder. Utöver detta, låt oss fokusera på en annan fascinerande aspekt: framtidens fastighetsförvaltning .

Föreställ dig en värld där hissarna alltid fungerar, tvättmaskinerna aldrig går sönder när de behövs som mest, och problem upptäcks innan de ens uppstår. Detta är verkligheten som Heba strävar efter att skapa genom avancerad digitalisering. Företaget har byggt upp en sofistikerad digital infrastruktur där fastigheterna inte bara förvaltas utan också övervakas, analyseras och lär sig själva. Visionen är att eliminera de klassiska problemen som ofta plågar hyresgäster. Patrik Emanuelsson, vd för Heba, betonar att digitaliseringen är nyckeln till att vara mer effektiva, både för hyresgäster och för medarbetare.\Digitaliseringen har implementerats stegvis. Först etablerades datarum där all information om varje fastighet lagras, alltid uppdaterad och lättillgänglig för hela organisationen. Nästa steg var introduktionen av digitala tvillingar – tredimensionella modeller som ger teknikerna detaljerad insikt i fastigheten, från serienummer på installationer till behovet av service eller utbyte av komponenter. Detta skapar en strukturell sammanhållning och ger full kontroll över detaljerna. Alla anställda har tillgång till samma information, vilket eliminerar behovet av att leta efter svar. Felanmälningar analyseras i realtid för att avslöja mönster och identifiera återkommande problem, brister i fabrikat eller behov av renovering. Regelbundna ronderingar integreras i systemen och jämförs över tid. Genom IoT (Internet of Things) rapporterar fastigheternas kritiska maskiner själva när de är på väg att gå sönder. Resultatet av dessa samlade ansträngningar är vad Heba kallar smart förvaltning – digitala verktyg som stödjer den operativa verksamheten. Istället för att förlita sig på fyra ögon som övervakar en fastighet, har de nu 40. För hyresgästerna innebär detta färre fel, snabbare åtgärder och ett bostadsområde som upplevs mer välskött. Heba har redan höga kundbetyg och trygghetsindex, och digitaliseringen möjliggör att behålla eller till och med förbättra dessa nivåer. Företaget har lyckats öka sin överskottsgrad från 63 till 74 procent, vilket placerar dem i branschens toppskikt. Samtidigt har energianvändningen minskats till 71 kWh per kvadratmeter, trots att två tredjedelar av beståndet består av äldre hus. Nu är målet att nå 40 kWh till 2030. Heba kan följa både överskottsgrad och energiförbrukning i realtid för varje fastighet, vilket gör det möjligt att fokusera på de största energiförbrukarna och systematiskt minska kostnader och utsläpp. I somras uppnådde Heba målet att bli en grön aktie, fem år före planerat. Idag är mer än 80 procent av omsättningen kopplad till gröna fastigheter. Detta arbete drivs av en långsiktig och systematisk strategi. Patrik Emanuelsson, som började i branschen som IT-chef år 2000, skrev en rapport om framtidens förvaltning med stöd av digitala verktyg. Han menar att branschen är konservativ och att många missar att fokusera på den information som verkligen behövs. Hebas framgång beror på fokus på struktur, analyser och förebyggande arbete, inte bara på IT för IT:s skull. Digitala tvillingar och gemensamma datarum underlättar tvärgående samarbete mellan ekonomi, projektledning och drift, vilket suddar ut de traditionella gränserna mellan avdelningarna. Framtiden kräver nya arbetssätt och nya medarbetare med andra kunskaper och förväntningar. Att skicka ut dem för att undersöka fel på traditionellt sätt är förlegat. Med digitala verktyg kan avvikelser upptäckas tidigt, vilket leder till ökad effektivitet. Kom ihåg att investeringar både kan öka och minska i värde. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Investerare kan förlora det insatta kapitalet





