Helena Bonham Carter lämnar "The White Lotus" – Ny säsong av "Criminal Record" har premiär

Helena Bonham Carter har lämnat inspelningen av "The White Lotus" och rollen skrivs om. Samtidigt har den andra säsongen av "Criminal Record" haft premiär på Apple TV+ och MovieZine har intervjuat stjärnorna Peter Capaldi och Cush Jumbo om deras nya roller som producenter och den spännande nya säsongen.

Helena Bonham Carter har lämnat produktionen av den populära serien ” The White Lotus ” efter endast en veckas inspelning. Beslutet har lett till att rollen hon skulle spela nu skrivs om.

Samtidigt har den andra säsongen av den brittiska spänningsserien ”Criminal Record” nyligen haft premiär på Apple TV+, och MovieZine har haft möjligheten att intervjua seriens stjärnor, Peter Capaldi och Cush Jumbo. ”Criminal Record” markerar ett nytt kapitel i Capaldi och Jumbos karriärer, då de för första gången tar sig an rollen som producenter utöver sina skådespelarinsatser. Detta har gett dem ett större inflytande över seriens utveckling och berättelse.

Capaldi beskriver det som fantastiskt att få vara delaktig i processen redan från början, och att manusförfattaren Paul alltid hade dem i åtanke för rollerna. De har kunnat påverka materialet under arbetets gång och säkerställa en gemensam vision, där London spelar en central roll. Jumbo betonar vikten av ett samarbetsinriktat team där alla lyssnar på varandra, och hur detta gör en stor skillnad i produktionen.

Hon uppskattar också möjligheten att tidigt i processen få läsa med potentiella skådespelare och fundera över hur de skulle passa in i serien. När samtalet rör sig mot inspirationen inför den nya säsongen, lyfter Capaldi fram vikten av att verkligen lyssna på sin motspelare och befinna sig i det mellanrum som uppstår under skådespeleriet. Han beskriver det som en nyckel till att förstå och ta sig an sin roll.

Denna säsong skiljer sig från den första genom att fokusera på ett pågående fall med ett växande hot, vilket resulterar i mer action, insatser och biljakter, samtidigt som serien fortsätter att utforska relevanta samtida teman. Relationen mellan karaktärerna Hegarty och June beskrivs som komplicerad – de är inte bästa vänner, men Hegarty behöver June, vilket tvingar dem att samarbeta.

Utöver nyheterna om ”Criminal Record” och ”The White Lotus” rapporteras det även om förändringar i produktionen av ”Yellowstone”-spinoffen, där showrunnern har fått sparken tre veckor före premiären. Dessutom har SVT Play lagt till 19 nya filmer, inklusive tittarnas favoritdrama som fått högsta betyg. På TV ikväll visas ett hjärtskärande drama från 2023 som förväntas göra starkt intryck på tittarna.

MovieZine har även intervjuat Richard Gadd efter framgången med ”Baby Reindeer”, och en recension av filmen ”Apex” med Charlize Theron har publicerats





moviezine / 🏆 9. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Helena Bonham Carter The White Lotus Criminal Record Peter Capaldi Cush Jumbo Apple TV+ TV-Serier Produktion Intervju Streaming

United States Latest News, United States Headlines

