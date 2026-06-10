Helena Taube Rehnmark lämnar Svenska Fotbollförbundet - omorganisation på gång innan VM

Svenska Fotbollförbundet genomgår en omorganisation precis innan herrlandslagets VM-premiär. Marknads- och kommunikationschefen Helena Taube Rehnmark lämnar sin tjänst, och andra ledningsposter omfördelas.

Högsta ledningen på Svenska Fotbollförbundet (SvFF) genomgår en ny omorganisation, bara dagar innan herrlandslagets VM-premiär. Chefen för marknad och kommunikation, Helena Taube Rehnmark , lämnar sin tjänst.

Beskedet delades internt onsdagen och bekräftas av generalsekreteraren Niclas Carlnén som i en kort kommentar anger att de har kommit överens om att hennes anställning upphör. I ett internt meddelande förklarar förbundet ändringen som en del av en "övergripande genomlysning" av organisationen. Rehnmarks sista formella arbetsdag blir den 30 juni. Rehnmark anställdes 2019 av dåvarande generalsekreteraren Håkan Sjöstrand och fick då rollen som marknads- och försäljningschef.

När Andrea Möllerberg blev generalsekreterare fick Rehnmark en större chefsroll och blev ansvarig för den sammanslagna avdelningen för marknad och kommunikation. Enligt källor var Rehnmark en av de chefer som en del av personalen upplevde som särskilt lojala gentemot Möllerberg. När en ny styrelse under ledning av Fredrik Reinfeldt tog över har en rad ledningsskiften genomförts. Andra viktiga ledningsförändringar inkluderar att Kim Källström, tidigare fotbollschef, bytte roll och är nu landslagschef med en betydligt smalare organisation under sig.

Landslagschefen Stefan Pettersson är dessutom uppsagd och kommer att lämna efter VM-slutspel. Generalsekreteraren Niclas Carlnén bekräftar att de som tidigare rapporterade till Rehnmark nu rapporterar direkt till honom. För att få en egen kommentar har Fotbollskanalen sökt upp Helena Taube Rehnmark, men hon har inte varit tillgänglig för kommentar. Denna omorganisation sker mot en spännande period för landslagets deltagande i VM, vilket lägger extra press på förbundets interna struktur och kommunikationslinjer.

Ändringarna reflekterar en tydlig kursändring från den tidigare ledningen och visar på en önskan av den nya styrelsen att effektivisera och mögligtvis centralisera beslutsmakten. Sammanhången med flera ledningsutbyten indikerar på en omfattande omstrukturering som sträcker sig bortom enstaka personalavsked. Att marknads- och kommunikationschefen lämnar så nära ett stort turné är ovanligt och väcker frågor omhuruvida detta påverkar landslagets förberedelser och speditiva förmåga under turnéens gång.

Det blir intressant att följa hur dessa förändringar påverkar förbundets arbete i samband med VM och på lång sikt. I detta sena skedet av förberedelserna räknar man med stabilitet och kontinuitet från topp till botten i organisationen, något som dessa avsked kan skada om de inte hanteras väl





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