Sverige sammankallar extra helgdebatter för att hinna behandla lagförslag inför valet, samtidigt som svenska försvarsmakten svarar på ryska flygplan i Östersjön. Internationella händelser inkluderar en latinamerikansk kartelldödande operation, en hajattack i Australien, våld i Nigeria samt stora affärer och reformer i USA respektive Kuba.

Den svenska regeringen förbereder en extraordinär sommarriksdag med helgdebatter för att hinna behandla samtliga lagförslag innan nästa val. Det är första gången på längre tid som riksdagen sammankallar extra sessioner på en helg.

Under lördagen kommer debatten att fokusera på förslag om skärpta straffskalor, medan söndagens agenda innehåller en diskussion om nya vandelskrav för uppehållstillstånd. Sådana helgdebatter är ovanliga; den senaste motsvarigheten inträffade i april 2023 när regeringen chtade snabbt besluta om evakueringen av svenskar från Sudan under den eskalerande konflikten där.

Att hålla debatter på helgen visar på regeringens vilja att driva igenom sin lagstiftning i tid, men har samtidigt fått kritik för att pressa parlamentets arbete och minska den vanliga viloperioden för ledamöterna. Samtidigt har Försvarsmakten rapporterat om en incident i Östersjön där ryska stridsflygplan flög nära svenskt luftrum både i den norra och den södra delen av havet. Den svenska incidentberedskapen genomförde två insatser för att möta de ryska flygplanen, enligt ett pressmeddelande från försvaret.

Viceamiral Ewa Skoog Haslum, chef för Försvarsmaktens operationsledning, betonade att det ryska agerandet är allvarligt och en återkommande hotbild mot Sveriges territoriella integritet och säkerhet. Hon påpekade att svenskt och allierat stridsflyg reagerade snabbt och resolut för att tydligt markera motstånd mot intrången. På den inhemska trygghetsfronten har polisen i Gottsunda, Valsätra, svarat på ett larm där en kvinna i 60‑årsåldern hittades skadad. En annan kvinna i samma ålder greps på plats och misstänks ha angripit offret med ett tillhygge.

Händelsen har väckt oro i det lokala samhället och polisens utredning pågår. Internationellt har USA:s president Donald Trump meddelat att ledaren för den venezuelanska drogkartellen Tren de Aragua har dödats i en gemensam operation mellan USA och Venezuela. Trump beskrev operationen som nära koordinerad med Venezuelas myndigheter, och pekade på att kartellen tidigare var i fokus för den eskalerande konflikten mellan de två länderna.

Den venezuelanska ledaren, som tidigare anklagats för starka band till den av USA friade tidigare presidenten Nicolás Maduro, är nu formellt avlägsnad från den kriminella strukturen. På andra sidan jordklotet inträffade en dramatisk hajattack på Coogee Beach i Sydney, där en kvinna i 60‑årsåldern allvarligt skadades efter att ha blivit biten i benet och armen. Hon räddades av förbipasserande och fördes till sjukhus i kritiskt tillstånd.

Detta är den femte registrerade hajattacken i Australien samma år, efter tidigare dödsfall och allvarliga skador bland dykare och fiskare i Queensland och vid Rottnest Island. I västra Afrika fortsätter våldet i nordvästra Nigeria, där beväpnade män dödade 17 bönder under en attack på en bondby. Fem personer skadades, varav tre allvarligt. Regionen är drabbat av både jihadistgrupper och kriminella gäng som regelbundet genomför masskidnappningar och angrepp på civila samhällen.

USA:s justitiedepartement har i fredags godkänt Paramount Skydance:s förvärv av Warner Bros. Affären, värderad till mer än 110 miljarder dollar, och anses inte hota konkurrensen eller de amerikanska konsumenterna. I Karibien har Kubas president Miguel Díaz‑Canel meddelat nya reformer som öppnar fler sektorer för småföretag och snabbar på godkännandeprocessen för privata initiativ.

Företag med högst 100 anställda får nu möjlighet att importera bränsle och investera på villkor liknande de som gäller för utländska företag, i ett försök att stärka landets ekonomi efter de senaste amerikanska sanktionerna





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