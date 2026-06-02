Helge Skoogs dödsbo: 19 miljoner kronor att dela på mellan barnen

Efter skådespelaren och komikern Helge Skoogs död är bouppteckningen klar. Dödsboet innehåller tillgångar för drygt 19 miljoner kronor, där en bostadsrätt och aktier i Skoog & Giertz AB utgör de mest värdefulla delarna. Hans barn, Martha och Mårten Skoog, ärver de största andelarna medan övriga arvtagare får omkring två miljoner kronor var. Rapporten inkluderar också personliga minnen från hans dotter och uppgifter om hans sjukdom.

Helge Skoog , den avlidne skådespelaren och komikern, efterlämnade ett dödsbo med en total tillgångsvärde på drygt 19 miljoner kronor, enligt den färdiga bouppteckningen. De mest värdefulla tillgångarna består av en bostadsrätt värd nio miljoner kronor samt aktier i bolaget Skoog & Giertz AB med ett värde på över 6,5 miljoner kronor.

Hälften av dessa aktier och hälften av bostadsrätten ärvdes sedan tidigare av Helge Skoog från hans avlidna hustru Ulla-Carin Giertz, som gick bort 2017. Hans barn, dottern Martha Giertz Skoog och sonen Mårten Skoog, är de huvudsakliga arvtagarna och kommer att dela på dessa två stora tillgångar. Beräkningarna visar att Marthas arvsandel siglar på knappt 8,5 miljoner kronor medan Mårtens andel är 6,4 miljoner kronor.

Ytterligare arvtagare, sannolikt barnbarn eller andra anhöriga, kommer att få receipt omkring två miljoner kronor var från det återstående dödsboet. I anslutning till nyheten om bouppteckningen påminns också om Helge Skoogs personliga liv och karriär. Hans dotter beskriver honom som en god, rolig och rättvis man som var lätt att tycka om och som på ett fantastiskt sätt kunde vara absurd i sina skådespelerroller.

Familjen och vänner samlades i januari för ett sista farväl på begravningen som hölls i Eric Ericsonhallen på Skeppsholmen. Nyheten framför också att Helge Skoog hade lidit av normaltryckshydrocefalus, en demensliknande sjukdom, vilket var en del av hans liv innan han avled. Den här rapporten kombinerar således information om den ekonomiska arvsfördelningen efter en känd person med personliga minnen och medicinska detaljer om hans tillstånd.

Den visar på ett typiskt mönster där äkta man och hustru har gemensamt byggt upp tillgångar som sedan fördelats bland barnen. Även om de numren är relativt stora för vanligt folk, är det ett moderat dödsbo sett i ljuset av hans långa karriär och familjeföretag. Sammanlagda uppgifterna ger en完整 bild av både den materiella arvsfördelningen och den mänskliga sorgen efter en älskad far och skådespelare.

