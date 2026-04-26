Helgen i korthet: Manifest, olyckor, strider och explosioner

En sammanfattning av de viktigaste nyheterna från helgen, inklusive uppgifter om skjutningen i Washington DC, trafikolyckor i Sverige, strider i Mali och en bombexplosion i Nordirland.

Flera händelser har rapporterats under helgen. I USA har president Donald Trump i en intervju med FOX News uppgett att Cole Tomas Allen, den misstänkte gärningsmannen vid en galamiddag i Washington DC, hade ett manifest som avslöjar antikristna värderingar.

Trump menar att Allen hatade kristna och att hans syskon varnat polisen efter att ha tagit del av manifestet. Justitieminister Todd Blanche har bekräftat att Trump sannolikt var måltavlan för skottlossningen. Samtidigt har senator Thom Tillis släppt sin blockering av Kevin Warsh som nominerats till chef för Federal Reserve, efter att utredningen mot nuvarande chefen Jerome Powell lagts ned. I Sverige har en trafikolycka inträffat på Björkö i Öckerö kommun, där en man i 80-årsåldern skadats och förts till sjukhus.

Polisen utreder händelsen som grov vårdslöshet i trafik. I Göteborg har en man blivit attackerad av två okända personer som slog honom och stal hans nycklar. Han har förts till sjukhus med okänt skadeläge. En kollision mellan en polisbil och en A-traktor inträffade i Sundsvall utan personskador.

Dessutom har ett stillastående tåg mellan Hallsberg och Laxå orsakat stora förseningar i tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg. Internationellt har nya strider brutit ut i Kidal i norra Mali, där en tuaregledd separatistgrupp hävdar kontroll över staden och samarbetar med jihadiströrelsen JNIM. FN-chefen António Guterres har fördömt våldshandlingarna. I Belfast, Nordirland, har en bilbomb exploderat utanför en polisstation, men inga personer skadades.

Polisen har inlett en säkerhetsinsats. Dessa händelser visar på en komplex och orolig världsbild med både politiska spänningar, våldsbrott och konflikter





