Helgen i korthet: Ofredande, olyckor, gripanden och internationella insatser

En sammanfattning av helgens nyheter, inklusive ett fall av sexuellt ofredande, trafikolyckor, en internationellt efterlyst kvinna som gripits, en rättstvist mot Trader Joe's, och försök till fredssamtal mellan USA och Iran.

Flera händelser har rapporterats under helgen. I Sundbyberg misstänks en äldre man för sexuellt ofredande efter att ha blottat sig i en park. Polis en söker fortfarande efter mannen och har använt brottsplatsundersökningshund samt kommer att granska kameror.

I Kvänum voltade en bil, och två personer fördes till sjukhus med oklart skadeläge. Polisen utreder olyckan som vårdslöshet i trafik. I Tumba körde en man in i en mur och misstänks nu för drograttfylleri och vårdslöshet i trafik. I Linköping uppstod ett larm om en person med ett vapenliknande föremål på en buss, men det visade sig troligen vara en bandyklubba.

En internationellt efterlyst kvinna i 30-årsåldern har gripits i Spanien misstänkt för narkotikahandel och penningtvätt kopplat till brott i Sollentuna. Flera kunder stämmer Trader Joe's för att ha sålt kaffe med lägre koffeinhalt än angivet. En motorcyklist fördes till sjukhus efter en olycka i Filipstad, och en skenande häst fångades in i Hackefors, Linköping, utan att ryttaren skadades allvarligt. USA:s sändebud reser till Pakistan för att försöka återuppta fredssamtalen med Iran, men direkta samtal mellan länderna är inte planerade.

I Kinna bröt ett bråk ut vid Resecentrum där en man blev biten i kinden. Slutligen misstänks en kvinna i Jönköping för brott efter att ha vägrat betala en taxiresa och låtit sin hund bita chauffören





