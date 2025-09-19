Helgens Filmguide: Spänning, Skräck och Nyheter för Filmälskare

En sammanfattning av helgens filmnyheter och strömningstips, inklusive ”Panic Room” på HBO Max, nya serier på Netflix, svenska filmer på SVT Play och en kommande ”Conjuring”-film. Vi kollar också på stora branschförändringar och nya filmprojekt.

Ikväll bjuds vi på en spännande mix av filmnyheter och strömningstips för helgen. Thriller älskare kan glädja sig åt att 2002 års ”Panic Room” med Jodie Foster och Kristen Stewart gör comeback på streamingtjänsterna, och denna gång hittar vi den på HBO Max. Filmen, regisserad av David Fincher, bjuder på intensiv spänning och en kamp om överlevnad när en mor och dotter blir instängda i ett panikrum samtidigt som inbrottstjuvar försöker ta sig in.

Husets förra ägare var en miljonär och inbrottstjuvarna tror att rikedomar gömmer sig under golvet i just det rummet. Detta leder till en eskalerande katt-och-råtta-lek fylld av oväntade vändningar. Kritiker berömmer filmen för dess tajta manus, där ingenting går till spillo, och för Finchers förmåga att bygga upp en obeveklig nerv, vilket gör ”Panic Room” till en filmisk upplevelse som griper tag från början till slut. HBO Max erbjuder även sällskap av nya ”Superman” filmer för alla superhjältefans.\Utöver ”Panic Room” finns det en hel del annat att ta del av. Netflix fyller på sitt utbud med tre nya serier till helgen, redo att erbjuda timmar av underhållning för seriefantaster. SVT Play har också adderat 16 nya filmer till sitt bibliotek, inklusive tre svenska toppfilmer, vilket ger tittarna chansen att upptäcka eller återupptäcka svensk filmkonst. SkyShowtime introducerar tre nya filmer från 2025, där en av dem redan har fått toppbetyg. För skräckfantasterna finns det glada nyheter, då en ny film i ”Conjuring”-universumet är på gång, vilket lovar mer övernaturlig spänning. Samtidigt ryktas det om en potentiell storaffär som kan skaka om filmvärlden, då Netflix överväger att köpa Warner Bros, vilket skulle skapa en filmjätte.\På tv idag kan tittarna njuta av en svensk feelgood-film från 2018 där Mikael Persbrandt levererar en ”klockren” insats. Jessica Chastain visar fortfarande engagemang för att förverkliga ”The Division”-filmen och uppmanar till att få igång diskussionerna kring projektet. Slutligen har vi fått en norsk filmrecension av ”Untamed”, en naturkrim som beskrivs som fängslande och vacker. Helgens filmutbud ser därmed ut att erbjuda något för alla smaker, från actionfyllda thrillers och spännande serier till hjärtevärmande feelgood och skrämmande skräck. Det är en helg full av möjligheter att utforska filmens värld, från klassiska favoriter till de senaste nyheterna och kommande filmprojekt





