Helgens filmtips på SVT: Mästerverk och tårdrypande draman

SVT bjuder på ett urval av högkvalitativa filmer i helgen, inklusive Scorseses svarta satir, gripande relationsdrama och en klassisk komedi. Läs våra recensioner och tips.

Lagom till helgen har Sveriges Television i vanlig ordning valt att bjuda oss på ett par omåttligt lockande filmer. Flera av nedan nämnda titlar har faktiskt hos oss fått högsta betyg, 5/5.

Utöver dessa finns det gott om riktigt, riktigt bra kvalitetsfilm att tillgå. Jag rekommenderar att ni kollar in så många av titlarna ni hinner. Nedan görs ett urval av ett par favoriter. Martin Scorsese släppte sin första långfilm redan 1967 och blev under 70-talet en stor favorit med titlar som Dödspolarna, Alice bor inte här längre och Taxi Driver. 80-talet blev inte mycket sämre, där han följde upp fantastiska boxningsdramat Tjuren från Bronx med denna mörka satir.

Robert De Niro gör en av sin karriärs bästa roller som en aspirerande komiker, villig att kliva över alla lik möjliga för att ta sig dit han vill. Scorseses film vann en BAFTA för Bästa manus och nominerades inom kategorierna Bästa manliga huvudroll, Bästa regi med mera. Vid Cannes nominerades den även till Guldpalmen, vilket är klart förtjänt för ännu ett mästerverk från en auteur. En fantastisk film som glömts bort.

Robert De Niro gör en av sina vassaste insatser, det finns otroligt mycket att upptäcka under ytan. Nästa film är på ytan mindre intensiv, men behåll näsdukarna inom armavstånd. Harry Macqueens drama är nämligen en lågmäld och vacker berättelse om ett par (Colin Firth och Stanley Tucci) där den ena drabbats av en demenssjukdom. Nu är tiden knapp och man måste ta tillvara på det som finns kvar.

Skådespelet är strålande och temat tårdrypande i sin framställning. Tucci och Firth kompletterar varandra utmärkt. Inte sedan The Father och möjligen Hanekes Amour har man tolkat det så autentiskt och vackert. Filmen zoomar in på smärtan och släpper aldrig taget om den, skrev vår recensent.

För en förhållandevis ny regissör är det en förvånansvärt tajt produktion utan överflödiga scener. Dessutom är filmen späckad av fint filmade landskapsbilder. Emanuele Crialeses drama får heller ej glömmas. Detta 70-talsdrama handlar om starka bandet mellan en mor (Penélope Cruz) och hennes barn i Rom.

Dotterns könsdysfori leder till alltmer upptrappande spänningar i ett redan fallerande äktenskap och nu gäller det att stå vid sina barns sida oavsett vad. Berättelsen är djupt mänsklig, engagerande och välspelad. Man har verkligen fångat 70-talsestetiken och kärnfamiljsstrukturen, medan Cruz stundvis ställer det hela på sin spets med sin oförutsägbara och minnesvärda rolltolkning. Cruz är i högform i denna personliga, nostalgiska resa.

En finstämd film som med hjärta och svärta skildrar kamp med könsidentitet och psykisk hälsa. En av årets finaste mor-och-dotter-relationer. Bland Alfred Hitchcocks filmer kan även streamingaktuella från 1945 vara min absoluta favorit. På tal om klassiker är det en självklarhet att värma upp inför Marilyn Monroes födelsedag med Billy Wilders klassiker I hetaste laget från 1959.

Det är en komedi som har åldrats med värdighet och fortfarande får oss att skratta högt. Monroe strålar som den charmiga sångerskan Sugar Kane, och Tony Curtis och Jack Lemmon levererar briljanta prestationer i sina förklädnader. Filmen är en perfekt blandning av humor, romantik och musik, och den visar varför Wilder är en av de stora regissörerna från Hollywoods guldålder. För de som föredrar thriller och spänning finns det också pärlor att upptäcka.

Natten till den 12:e är en fransk thriller som håller tittaren i ett järngrepp från första till sista scen. Med ett välskrivet manus och starka skådespelarinsatser utforskar den brottets psykologi och rättssystemets komplexitet. Filmen är inte bara en spännande berättelse utan också en tankeväckande kommentar om mänsklig natur och moral. Rekommenderas varmt för alla som gillar intelligenta thrillers.

Sammanfattningsvis finns det något för alla smaker i helgens SVT-utbud. Oavsett om du föredrar drama, komedi eller thriller, så finns det kvalitetsfilm som garanterat kommer att beröra och underhålla. Missa inte chansen att se dessa fantastiska filmer, många av dem har fått högsta betyg och är sanna mästerverk. Ta fram popcornen och njut av en helg fylld av filmkonst





