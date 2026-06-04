Helgens vinprovning: Moscato d'Asti är sommar på flaska

Alf Tumble berättar om viner från Sicilien och väljer fyra flaskor som passar att prova ihop. Han presenterar ett lätt pärlande och aromatiskt vin som är perfekt för sommaren.

För att prova vin tränar du upp dina sinnen och blir bättre på att hitta viner du tycker om. Denna vecka berättar Alf Tumble om viner från Sicilien och väljer fyra flaskor som passar att prova ihop.

Moscato d'Asti är ett lätt pärlande och aromatiskt vin som sprider en barnslig glädje med ett aromspektrum som sträcker sig från fläderblommor och nyskivat päron till jasmin, vanilj och lavendel. Smakmässigt är vinet lätt mousserande och en tydlig sötma fyller i aromerna med råge. Vinerna från trakten kring staden Asti i Piemonte har en lång tradition och det finns regler för hur tillverkningen ska gå till och resultatet ska smaka.

Den största skillnaden mellan vinerna i den här provningen är att sötman varierar och kan vara avgörande för om vinet känns balanserat. Även mängden kolsyra kan skilja sig mellan vinerna, vilket också påverkar vinets elegans. Vill du prova vinet tillsammans med något att äta är det svårt att hitta en bättre partner till sommarens första glass- och bärdesserter. Varför inte en hederlig svensk jordgubbstårta





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Moscato D'asti Sicilien Vinprovning Sommarens Viner Lätt Pärlande Vin

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