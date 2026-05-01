Hembygdsförening säger nej till gruvdrift – oro för framtiden

Myssjö-Ovikens hembygdsförening uttrycker stark oro över planerna på gruvdrift i Oviksbygden och varnar för allvarliga konsekvenser för miljön, kulturarvet och framtida generationer. Föreningen står fast vid sitt nej till gruvbrytning och uppmanar till handling för att bevara hembygden.

I Myssjö-Ovikens hembygdsförening kämpar vi med en djup oro och en stark känsla av ansvar för att bevara det som är oss kärt – vår hembygd, dess historia, dess nutid och dess framtid.

Vår förening är rotad i en lång tradition av att värna om det lokala kulturarvet och att skapa en stark gemenskap mellan generationerna. Men nu står vi inför en hotande kris som riskerar att utplåna allt det vi arbetat för att bevara. Planerna på gruvdrift i Oviksbygden är inte bara en fråga om ekonomisk vinning, det är en fråga om vår identitet, vår livskvalitet och vår överlevnad.

Vi ser med stor fasa på de potentiella konsekvenserna för vår miljö, vår hälsa och vår framtid. Ett dagbrott, som redan har börjat förgifta vårt grundvatten och förstöra vår jordbruksmark, är ett tydligt exempel på de risker vi står inför. Hur kan vi bygga en framtid på en grund av förgiftat vatten och utarmad jord? Hur kan vi bevara vår hembygd när dess själ – dess skogar, åkrar och ängar – hotas att försvinna?

Det är inte bara den direkta miljöpåverkan som oroar oss. Det är också de långsiktiga konsekvenserna för vår gemenskap och vårt kulturarv. Vår hembygd är en plats där vi möts över generationsgränser, där vi delar minnen, traditioner och värderingar. Det är en plats där vi känner oss trygga och hemma.

Men vad händer med den känslan av tillhörighet när landskapet förändras i grunden? Vad händer med vår identitet när skogen, åkrar och ängar är borta? Vart tar vi vägen om jorden inte längre går att odla, om vi kanske inte kan dricka vattnet, jaga eller plocka bär och svamp? Dessa frågor är inte bara teoretiska, de är existentiella.

De handlar om vår förmåga att fortsätta leva ett meningsfullt liv i vår hembygd. Vi ser en framtid där dammet lägger sig över skogar och gårdar, där tonvis med slagg är det som är kvar av jordbruksmarken och skogen. En framtid där vår identitet eroderas och vår gemenskap splittras. Om dricksvattnet, som tas från Storsjön, inte längre går att dricka, finns det ens någon framtid alls för kommande generationer?

Vi måste agera nu för att förhindra denna dystopiska vision från att bli verklighet. Vår förening står fast i sin övertygelse: en gruvetablering i Oviksbygden är oacceptabel. Vi anser att de potentiella riskerna överväger eventuella fördelar. Vi har tagit ställning, vi säger nej till gruvbrytning.

Vi står för trygghet och gemenskap, och vi tror att en gruvetablering skapar det motsatta. Vi är inte emot utveckling, men vi anser att utvecklingen måste ske på ett hållbart sätt, med respekt för miljön och för de människor som bor här. Vi vill se en framtid där vår hembygd fortsätter att vara en levande och blomstrande plats, där våra barn och barnbarn kan växa upp och njuta av den vackra naturen och den starka gemenskapen.

Vår historia, nutid och framtid förtjänar ett bättre kapitel än det här. Vi uppmanar alla som delar vår oro att ansluta sig till vår kamp. Tillsammans kan vi göra skillnad. Tillsammans kan vi bevara vår hembygd för kommande generationer.

Vi behöver ditt stöd för att sprida informationen, för att delta i demonstrationer och för att påverka beslutsfattarna. Låt oss visa att vi är en stark och samlad kraft som inte kommer att ge upp kampen för vår hembygd. Vi måste värna om det som är oss kärt, för det är det som definierar oss som människor och som ger oss en känsla av tillhörighet och mening





Gruvdrift Oviksbygden Hembygdsförening Miljö Kulturarv

