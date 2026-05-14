Hembygdsföreningen St Eriks Gille - Roslagsbro hembygdsförening firar hundra år

En hembygdsförening i Roslagsbro firar hundra år. De har verkat i bygden sedan 1960 och har en koppling till kyrkan, även om den är fristående. De har också gjort stor skillnad för bygden, sammanhållningen, människorna och själva platsens utveckling.

Vi klev in i Sockenstugan, belägen vid Roslagsbro kyrka, som var i det närmaste fullsatt. Besökarna väntade sig en berättelse med gemensamma minnen, igenkänning. Många i rummet har själva varit engagerade, deltagit, spelat, hejat eller varit föräldrar till barn som gått i tidigare generationers spår.

Ja, det fick de. Det blev många minnen, skratt och rungande applåder. Jonas Westberg, ordförande i vår hembygdsförening, St Eriks Gille - Roslagsbro hembygdsförening, hälsar välkommen. Kaffekoppar är framdukade.

Hembakt kommer i pausen. Föreningen har verkat i bygden sedan 1960, då hembygdsföreningen bildades. Initiativtagare var kyrkoherde Karl Arvid Grandin. Hembygdsföreningen har alltid haft en koppling till kyrkan, även om den är helt fristående från kyrkan, och förstås också opolitisk.

Kurt Pettersson står vid bordets kant, framför dator och projektor. Mikrofonen är påslagen. Han talar med en tydlig röst. Under måndagen stod Roslagsbro IF på föreläsningsprogrammet.

De firar snart hundra år och de har gjort stor skillnad för bygden, sammanhållningen, människorna och själva platsens utveckling. Kurt Pettersson har alltid varit engagerad i Roslagsbro, han vet vad han talar om när han berättar om händelser, pengar, föreningsutveckling, byggnationer av nya planer och hus, människor, vinster och förluster i matcher, vinster i husförsäljningar. Svenska kyrkan har spelat stor roll för föreningen, t ex genom arrende och köp av mark. Att kunna driva verksamhet på egen mark spelar roll.

Fotboll, läger, gympa, boule, beachvolley, utegym och friidrott (löpning) är exempel som ofta står på programmet. Verksamheten bedrivs i olika sektioner, med olika driv som genererar verksamhet och liv på platsen. Det går inte att passera Drottningdal utan att förundras över livaktigheten. Under tidigare år har också funnits skidåkning och elljusspår.

Elljusen har lämnat Drottningdal, bl a för Alfridas härjningar, mindre snö och för att golfbanan gjort det möjligt att lättare göra spår på plana ytor. Claes Holmström berättade om skidsektionens stordåd i sina tidiga år. Roslagsbroloppet gick av stapeln nyligen. Det återkommer varje april.

Nya generationer ställer sig på startlinjen, både i loppet och i funktionärsstyrkan. Alla behövs och alla får plats. Vi tackar Kurt Pettersson för en fin redogörelse över föreningens driv och människors engagemang. Tack.

Tack till programgruppen. Tack till alla besökare. Tack till Kurt och Roslagsbro IF. Tack till fikafolket och de som ställde i ordning lokalen. Tack för att ni alla är en aktiv del av bygden





NT_Roslagen / 🏆 32. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hembygdsförening Roslagsbro Kyrka Hundra År Driv Mångfald Livaktighet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avskaffat karensavdrag valfråga för SocialdemokraternaS och LO vill slopa karensavdraget eftersom det har skapat orättvisor. Men risken är att sjukskrivningarna skenar, och där är Norge ett varnande exempel.

Read more »

ANNONS: Teknikcollege firar 20 år – modellen som säkrar industrins kompetensIndustrin har ett växande kompetensbehov – samtidigt saknar många en tydlig väg in i yrkeslivet. I 20 år har Teknikcollege utvecklat en modell som kopplar utbildning direkt till arbetsmarknadens behov.

Read more »

Nya backproblem för fotbollsdamerna: Junttila Nelhage skadadFlera trotjänare har slutat och en ledarfigur är långtidsskadad. Här är fotbollsdamernas nya problem i backlinjen: Elma Junttila Nelhage är skadad.

Read more »

– Så mycket tjänar Messi – och Emil ForsbergÄr man den största stjärnan så är man. Det märks på Lionel Messis bankkonton.

Read more »

En kvinna kräver flera hundra tusen kronor i återbetalning efter hyresrubbel i storstadshusEn hyresgäst i en företagslägenhet i södra Stockholm har vunnit sin rättstvist mot uthyrningsföretaget. En ny hyresgäst betalar samma höga hyra som den första, men ytorna är desamma. Orimlig hyra kräver tillbaka pengar för överhyra.

Read more »