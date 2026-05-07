Hemligt brev avslöjar Jeffrey Epsteins sista desperation

Ett nyligen offentliggjort brev skrivet av Jeffrey Epstein före hans död kastar nytt ljus över hans mentala hälsa och den konfliktfyllda relationen med hans cellkamrat.

Världen skakades återigen av nya avslöjanden kring den kontroversiella finansmannen Jeffrey Epstein efter att ett tidigare okänt brev har kommit i dagen. Detta dokument, som påstås ha skrivits under en av de mest turbulenta perioderna av hans tid i häktet, ger en unik ocht rörande inblick i Epsteins mentala tillstånd precis innan hans död.

Brevet offentliggjordes nyligen efter en begäran från New York Times, som i sin rapportering belyst att dokumentet existerat i det tysta under flera år. Det hela började när tidningen kom i kontakt med Nicholas Tartaglione, en man som vid den aktuella tidpunkten delade cell med Epstein.

Tartaglione är själv en person med en mörk bakgrund, då han senare dömdes för fyra olika mord, men i detta sammanhang framstår han som den oväntade väktaren av en hemlighet som kan kasta nytt ljus över händelseförloppet i fängelset. Enligt uppgifterna tros brevet ha författats i juli 2019, kort efter ett självmordsförsök den 23 juli, och bara några veckor innan Epstein hittades död i sin cell.

I texten uttrycker Epstein en djup frustration och en känsla av maktlöshet inför det rättsliga systemet. Han skriver om hur han under månader blivit föremål för utredningar som inte resulterat i några konkreta fynd, vilket ledde till att utredarna enligt honom tvingades gräva upp anklagelser som var femton år gamla för att kunna hålla honom kvar.

De emotionella utbrotten i brevet är påtagliga, där han frågar vad han förväntas göra och om han ska bryta ihop i gråt, samtidigt som han konstaterar att situationen varken är kul eller värd det. Det är en skildring av en man som känner sig jagad och manipulerad, även bakom låsta dörrar. Relationen mellan Epstein och Tartaglione var långt ifrån stabil och präglades av misstro och öppna konflikter.

Vid ett tillfälle gick Epstein så långt att han anklagade Tartaglione för att ha försökt mörda honom i cellen. Även om Epstein senare ändrade sin version av händelserna, så valde Tartaglione att säkra brevet och överlämna det till sina advokater. Motivet bakom detta var strategiskt; Tartaglione fruktade att Epstein skulle återkomma med sina anklagelser och ville ha bevis som kunde användas i sitt eget försvar.

Detta ledde till att brevet hamnade i en sekretessbelagd akt som en del av Tartagliones eget brottmål, långt borta från allmänhetens insyn och officiella utredningar om Epsteins död. Frågan om brevets äkthet förblir dock en central punkt i debatten. Inga officiella myndigheter eller rättsmedicinska instanser har kunnat bekräfta med absolut säkerhet att det är Jeffrey Epsteins handstil som syns på pappret. Det finns dock en framställning av händelseförloppet där det påstås att Tartagliones advokat, Bruce Barket, har verifierat brevets äkthet.

Hur denna verifiering har gått till är dock inte tydligt redovisat, vilket lämnar utrymme för skepticism och teorier. Trots bristen på formell bekräftelse anses dokumentet vara av stort intresse för alla som försöker pussla ihop sanningen om vad som egentligen hände under Epsteins sista dagar. Detta fynd understryker den komplexitet som omger fallet Epstein, där varje ny detalj tenderar att skapa fler frågor än svar.

Att ett dokument av denna karaktär har legat dolt i en juridisk akt visar hur mycket information som kan försvinna i skuggan av andra rättsprocesser. För allmänheten blir brevet en påminnelse om den psykologiska press som råder i högprofilerade fängelsefall och hur personliga vendettor mellan medfångar kan påverka bevisföringen i historiska brottmål. Det är en berättelse om makt, desperation och de mörka korridorerna i det amerikanska rättsväsendet där sanningen ofta är gömd bakom sekretess och juridiska strategier





ExpressenLedare / 🏆 20. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jeffrey Epstein Nicholas Tartaglione New York Times Fängelseutredning Rättsliga Dokument

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

– Misstänkt farligt föremål i SundsvallPolisen har spärrat av ett område i Sundsvall sedan ett misstänkt farligt föremål hittats under eftermiddagen.

Read more »

En gripen av Säpo – hemligt ärendeNamn: Leif Brännström Gör: Reporter på Expressen Började skriva för Expressen: 1980 Har tidigare: Arbetat på Eskilstuna-Kuriren och Västernorrlands Allehanda. Skriver om: Främst ekonomisk brottslighet, svenska försvaret, försvarsfrågor och Nato. Gillar: Att resa och uppleva Sverige och världen.

Read more »

– Misstänkt föremål i Stockholm hanteratEtt område har spärrats av på Norrmalm i centrala Stockholm efter att polisen fått in ett larm om ett misstänkt farligt föremål.

Read more »

Något är väldigt fel i ”ett kärleksbrev till Spielberg och rymdskräck”Ingen gillar väl att ta med sig jobbet hem, men vissa yrkesgrupper har det definitivt värre ställt än andra.

Read more »

Johanna Knutsson har skapat ett kärleksbrev till Malmö – ska spelas hela sommarenMusikprofilens verk får premiär i helgen i Folkets park.

Read more »

Sänkte motståndaren med ett pungslagHandtag, famntag, klapp eller kyss? Nej, pungslag. Det är ju semifinal i handboll mellan Alingsås och Kristianstad. – Jag tänker: kvitt, säger Alingsås Samuel L

Read more »