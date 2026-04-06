Hemtjänstman åtalas för 44 brott mot äldre – filmade dem utan samtycke

En 22-årig man, anställd inom hemtjänsten i Örebro, åtalas för 44 brott mot 13 äldre personer. Brotten inkluderar kränkande fotografering, ofredande och misshandel. Mannen förnekar brott.

I höstas väckte polisens utredning om kränkande fotografering inom hemtjänst en i Kristinehamn uppmärksamhet. Den utredningen ledde till åtal mot två personer. Nu har en 22-årig man, anställd inom hemtjänst en i Örebro, åtalats för en rad allvarliga brott. Detta efter att polisen funnit ett stort antal filmer med misstänkt brottsligt innehåll i en av de misstänktas telefoner. Filmerna, som enligt åtalet har skickats av mannen, visar kränkande beteende mot ett flertal äldre personer.

Den misstänkta gärningsmannen förnekar brott i polisförhör, men åtalet är omfattande och baseras på både filmer och vittnesmål.\Åtalet mot den 22-årige mannen omfattar totalt 44 brott riktade mot 13 äldre personer. Brotten inkluderar 37 fall av kränkande fotografering, fem fall av ofredande och två fall av misshandel. De äldre personerna, kvinnor och män, har utsatts för kränkande handlingar i sina hem, utförda av mannen i egenskap av hemtjänstanställd. I samtliga fall av kränkande fotografering anklagas han för att ha filmat de äldre, ofta personer med demens, utan deras samtycke och utan att de förstod att de filmades. Filmerna dokumenterar situationer där de äldre utsätts för förnedrande eller våldsamma handlingar. Vissa av de äldre ska ha blivit verbalt attackerade, andra fysiskt. Åklagaren har samlat bevis från flera håll, inklusive vittnesmål från anhöriga som observerat skador på de äldre.\Åtalspunkterna målar en oroande bild av mannen. En 86-årig kvinna ofredades genom att han sjöng högt och stängde av hennes tv, samtidigt som han yttrade sig på ett kränkande sätt. En 92-årig kvinna utsattes för grova förolämpningar. En 98-årig kvinna misshandlades genom att han tog tag i henne och lyfte henne, vilket orsakade smärta. Vid ett annat tillfälle ska han ha slagit henne med en plasthandske. En 82-årig man ofredades genom att han spolade kallvatten på honom under en dusch. Under dessa handlingar har mannen uttryckt sig på ett kränkande språk. Mannen, som kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Syrien, har tidigare dömts för brott. Han förnekar nu brott och hans försvarsadvokat har avböjt att kommentera fallet. Utredningen visar att mannen anställdes som vårdbiträde 2022 och blev tillsvidareanställd 2025. Polisens utredning fortsätter och fallet väcker frågor om säkerheten för äldre i hemtjänsten





