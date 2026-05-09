Henok Goitom förlänger sitt kontrakt med Degerfors IF

Henok Goitom, som tog över som huvudtränare i Degerfors IF för knappt ett år sedan, har förlängt sitt avtal med klubben. Goitom, som tidigare tränat i AIK, har hjälpt 'Bruket' att bli kvar i allsvenskan efter en stark höst och har nu en tydlig målsättning om att bli bättre än förra året.

Den 9 juli förra året tog Henok Goitom över som huvud tränare i Degerfors IF. Ett knappt år senare kan 41-åringen blicka tillbaka på ett 2025 där han hjälpte 'Bruket' bli kvar i allsvenskan efter en stark höst.

Nyligen kom beskedet att tränaren förlänger sitt avtal med Degerfors. Det tidigare kontraktet som gick ut vid årsslutet 2026 är ersatt med ett som löper över säsongen 2028. Vi har en tydlig målsättning här om att bli bättre än förra året. När man säger så brukar ju ofta alla tro att man pratar om tabellplaceringen endast.

Men vi vill ta steg i allt som vi gör med fotbollen. Jag känner att det är bra saker på gång runt omkring föreningen, där alla vill bidra och ta föreningen till nästa steg. Det lockade mig mycket, säger han till Fotbollskanalen. När Goitom tog över Degerfors förra sommaren befann sig klubben på kvalplats.

Efter en stark avslutning 2025 säkrades nytt kontrakt. Jag tror att kanske passande ord hade varit lärorikt. Den resan vi gjorde förra hösten ska ju egentligen inte finnas på kartan. De sista sju matcherna på säsongen hade vi ett poängsnitt som nästan är på SM-guldnivå.

Att göra den vändningen bara sådär, jämfört med vart vi var innan... Det var väldigt lärorikt. Att behöva stå för en upphämtning i slutet på säsongen är något Goitom helst ser att Degerfors inte behöver göra kommande höst. Det är något vi försöker undvika i år.

Jag tycker Patrik Werner (Sportchef) sa det väldigt bra, för en gångs skull vill vi inte ha något att spela om i sista omgången. Det hade varit trevligt. Enligt Goitom är den egna spelarutvecklingen en viktig del av att etablera Degerfors som ett stabilt lag i Sveriges högsta division. Vi har ju ganska många unga spelare som vill utveckla och eventuellt sälja för att göra oss ännu starkare ekonomiskt.

Nu har vi väl mer eller mindre stampat på samma plats ett tag och tvingats kämpa om överlevnad. Det är en del av det vi pratar om när vi säger att vi vill bli bättre i alla delar av klubben. Den allsvenska säsongen 2026 har Degerfors inlett med åtta inspelade poäng på åtta matcher. Ett facit som Goitom tycker är okej, men inte mer.

Tre poäng till så hade man kanske varit mer nöjd. Men jag får ändå säga att det är okej. Jag tror att det handlar mycket om vilken inställning man har också. Det är väldigt lätt att alla utifrån tänker att: "Lilla Degerfors ska vara nöjda med det här".

Men det är något vi vill ändra i vårt mindset. Vi är inte nöjda med att det är okej. Vi vill alltid göra bättre ifrån oss än det. Goitom har en gedigen historia i AIK både som spelare och tränare.

Att gå från storpublik och storstadstillvaro i Stockholm, till landsbyggd i Degerfors är en klar kontrast, men kontraster är något tränaren är van vid. Jag har varit tränare i fem år från division sju till division tre. Där var förutsättningarna är väldigt små om man jämför med Degerfors. Jag menar när jag var spelare i AIK kunde jag vara tränare i en match på en lördag i division sju, på en äng, där det blåser kallt och regnar.

Sen på söndagen var det ett derby inför 50 000 som man skulle spela. Så jag är van vid större kontraster tidigare och för mig är det inga problem. Nu när jag är i Degerfors så har jag inställningen av att vi är här för att tävla och vinna. Det är därför jag tycker att den här säsongsöppningen bara är okej, för varför ska vi sänka ribban?

Jag brukar säga att om du siktar mot rymmen så kanske du landar på molnen. Om du skjuter mot fjärde våningen så lär du landa i källaren. Folk kanske tycker det är konstigt men jag tycker inte att det är några problem alls. Jag har mött AIK tre gånger och vid varje tillfälle så har det för mig varit en match som ska vinnas.

När jag får den typen av frågor vill jag alltid att supportrarna till Degerfors förstår att jag är här för att göra hundra procent för jobbet här. Jag har min historia med AIK och kärleken kommer alltid finnas där. Men jag har också fått en till kärlek i livet. Jag har aldrig tänkt längre än ett år i framtiden, ibland nästan inte ens så långt.

Om du för ett år sedan hade sagt till mig att jag skulle vara i Degerfors hade jag inte haft någon aning om det. Jag hade ingen tidigare koppling till klubben, och så står vi här ett år senare och jag har förlängt. Fotboll handlar väldigt mycket om tajming, om vart man hamnar och vart man är i livet. Så nej, det är inget jag har tänkt på.

Jag tänker på Degerfors IF och hur vi ska utvecklas tillsammans. Det är det primära målet. Sedan får man "go with the flow





