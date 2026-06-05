Henrik Rydström ny tränare för Hammarby - valde med hjärtat

Henrik Rydström är klar som ny huvudtränare för Hammarby efter en snabb rekrytering. Han betonar att valet handlade om passion snarare än nöd, och ser fram emot att utveckla laget med sin fotbollsfilosofi.

Henrik Rydström är ny huvudtränare för Hammarby . Rekryteringen gick snabbt - bara några veckor efter att han fick sparken från MLS-klubben Columbus Crew inleddes samtalen med Hammarby , och efter drygt en vecka var avtalet klart.

Rydström betonar att beslutet inte handlade om ett akut behov av ett nytt jobb, utan snarare om en stark känsla av att detta var rätt tillfälle och rätt klubb. - Blir man kär så blir man kär, det är inte så mycket att göra åt (skratt). Jag har tänkt mycket under våren på vilken miljö jag vill jobba i.

Med Hammarby fanns det många saker som bockades av på min lista, så då kändes det väl att om jag inte tar det här nu så kommer jag ångra mig, säger den nye Hammarbytränaren. Rydström har en tydlig filosofi om hur fotboll ska spelas, och han ser stora likheter mellan sin egen syn och Hammarbys ambitioner. - Det finns en möjlighet att vara den tränare jag vill vara.

Det finns många likheter mellan hur jag vill bedriva fotboll och hur Hammarby vill bedriva fotboll. Jag är inte i behov av ett jobb för att försörja mig eller så just nu, det säger mycket om hur lockande det här var för mig.

Han uttrycker också en stark åsikt om att inte slösa tid på spelare som inte presterar: - Jag är för gammal för att ödsla tid med att vara en lydig idiot i ett lag där någon säger åt mig att spela en stjärna trots att han tränar dåligt. Hammarby gick in i VM-uppehållet som fyra i tabellen, efter att ha förlorat de tre sista matcherna.

Men Henrik Rydström vill inte slå fast något mål om en specifik tabellplacering när den allsvenska säsongen summeras. - Man måste prata om vad man kan kontrollera. Förra säsongen blev det väldigt snabbt negativt i Malmö när det egentligen var Mjällby som gjorde en jävla bra säsong och i år är det Sirius som har börjat sjukt bra.

Då måste man vara noggrann och titta på vad vi gör, att se till att vi fortsätter vara bra på det eller utveckla något annat. Rydström har en gedigen tränarerfarenhet från Kalmar FF, där han varit framgångsrik, och senast från Columbus Crew i MLS. Hans tid i USA gav honom nya perspektiv och lärdomar som han nu tar med sig till Hammarby. Redan under sin första vecka på plats har han börjat analysera laget och identifiera styrkor och svagheter.

Han betonar vikten av en tydlig struktur och höga krav, men också en öppen dialog med spelarna. För Hammarby-supportrarna väcker Rydströms ankomst stora förhoppningar om ett mer offensivt och vägvinnande spel, i linje med klubbens traditioner. Den nya tränaren ser fram emot att möta både med- och motgångar tillsammans med laget och fansen. - Hammarby är en klubb med otroligt engagemang och passion.

Det är precis den miljö jag vill vara i, säger Rydström. Klubben har under våren visat prov på både styrka och instabilitet, och Rydström har redan börjat implementera sina idéer på träningarna. Han vill att laget ska vara flexibelt och kunna anpassa sig efter motståndet, men samtidigt ha en tydlig identitet. Målet är att bygga ett långsiktigt hållbart spel som ger resultat över tid, snarare än att fokusera på kortsiktiga framgångar.

Med Rydströms erfarenhet och tydliga vision ser framtiden ljus ut för Hammarby. Det återstår att se hur laget kommer att forma sig under hans ledning, men redan nu märks en ny energi och beslutsamhet i truppen. De allsvenska motståndarna har blivit varnade - Hammarby är på väg att skriva ett nytt kapitel under ledning av en tränare som vågar följa sitt hjärta





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