Henrik Schyffert avslöjar: Så blir du en mästare på ståupp – och undviker komikens rövhål

I en ny intervju med DN Kultur delar Henrik Schyffert med sig av sina bästa tips för att lyckas med ståupp. Han berättar om allt från vikten av att omge sig med bättre komiker till att hantera publikens förväntningar och undvika 'komikens rövhål' – Norrköping. Schyffert ger också insikter om hur man skapar kontakt med publiken och vikten av att vara bekväm med tystnad.

Som barn lekte Henrik Schyffert med sin mammas skivor med Kalle Sändare för att förstå humor. Idag är han en av Sveriges mest underhållande komiker. I DN Kultur s serie Specialisten delar han med sig av sina tips om hur man lyckas med ståupp. Schyffert berättar att vägen till att bli en framgångsrik ståuppkomiker kan vara lång för vissa.

Han delar med sig av anekdoter och erfarenheter, bland annat om en känd svensk skådespelare som ville prova ståupp och fick rådet att skämta om att färga håret, vilket inte mottogs väl. Schyffert betonar vikten av att lära sig från sina misstag och inte vara rädd för att experimentera. Han delar med sig av regler han satt upp för sig själv, som att inte ta bort mikrofonen från stativet förrän efter tio minuter för att tvinga sig själv att stanna kvar och öva. Han betonar också vikten av att inte bry sig om publiken i början utan att fokusera på att göra sitt jobb. Schyffert framhåller att det är viktigt att omge sig med människor som är bättre än en själv för att utvecklas. Han nämner samarbetet med Nour El Refai och hur han litar på hennes bedömningar och insikter. Ordvalet är extremt viktigt, menar Schyffert. Han berättar om Johan Glans och foppatoffeln som blev en succé. Undvik upprepningar. Använd omskrivningar. Schyffert understryker den starka sammanhållningen bland ståuppkomiker, en gemenskap präglad av förståelse och respekt för varandras erfarenheter. Han liknar det vid en veteran i uniform som möter en annan veteran. \Schyffert reflekterar också över utmaningarna med att uppträda inför publik, särskilt när det gäller att hantera dålig respons och skapa kontakt med publiken. Han poängterar vikten av att erkänna när något inte fungerar och att visa att man ser det publiken ser. Att vara bekväm med tystnad är en viktig egenskap för komiker, menar Schyffert, och han hänvisar till Sacha Baron Cohens sätt att arbeta. Han betonar att även om man kan vara rolig, kräver ståupp arbete att vara rolig på en specifik plats, vid en specifik tidpunkt, för en specifik grupp människor. Han beskriver att det bästa skrattet enligt honom är ett nej-skratt, när publiken tvekar och ifrågasätter om de får skratta åt det som sägs. Han berättar om hur man kan använda crowd work för att skapa kontakt med publiken och få dem att känna sig trygga. Schyffert delar också med sig av sitt perspektiv på att uppträda i Norrköping, som han beskriver som komikens rövhål och den svåraste staden att uppträda i. Han menar att det är viktigt att anpassa sig efter publikens förväntningar och våga vara ärlig om hur man uppfattar situationen.\Schyffert avslutar med att betona vikten av att ha skrivit material. Alla kan vara roliga, men ståupp går ut på att vara rolig vid en viss tid, på en viss plats, för en viss grupp människor. Han avslutar med att berätta om vikten av att våga chansa och acceptera att det inte alltid blir rätt. Han anser att det viktigaste är att inte ge upp och fortsätta att utvecklas





