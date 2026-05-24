Henry Sletsjöe: "Det var rött, lite överdrivet, men det var klart rött"

Henry Sletsjöe, som var på planen när Soumah och Samuel Salter knuffade lite på varandra, förklarar vad som hände. Sletsjöe förklarar att Soumah ströp honom lite där och att det var rött, men inte så farligt. Sletsjöe förklarar också att det var varmt, två bra lag och mycket känslor, så det kanske hettade över lite. Soumahs lagkamrat Victor Ekström var framme och knuffade Sletsjöe precis innan Gais-spelaren föll till marken.

Henry Sletsjöe var egentligen inte inblandad till en början. Soumah och Samuel Salter knuffade lite på varandra och det såg ut att lugna ner sig precis innan Sletsjöe kom.

-spelaren såg ut att falla lätt av en knuff. Sportbladet stoppar Sletsjöe i den mixade zonen, där han förklarar vad som hände. - Han ströp mig lite där. Det var inte så farligt.

Lite överdrev jag, men det var helt klart rött, säger Sletsjöe. - Jag vet inte om jag tänkte så mycket. Det är varmt, två bra lag och mycket känslor, så det kanske hettade över lite. Det händer ibland.

"Blir väl lite tokigt" Soumahs lagkamrat Victor Ekström var framme och knuffade Sletsjöe precis innan Gais-spelaren föll till marken. - Jag har väl inte världens bästa vinkel. Det blir någon sorts hand upp, men jag vet inte var den träffar. - Soumah är lite framför mig, så jag ser inte riktigt vad som händer.

Det börjar med att (Sam) Salter puttar (Marcus) Lindberg - helt oprovocerat. Soumah försöker stå upp för honom (Lindberg). Sen ser jag inte vad som händer, men det blir väl lite tokigt





