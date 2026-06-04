Herrarnas basketlandslag redo för sommarens matcher

Sveriges herrlandslag i basket med Pelle Larsson i spetsen möter Tjeckien och Slovenien på Hovet i juli. Förbundskapten Mikko Riipinen är stolt över truppen.

Sverige s herrlandslag i basket har presenterat truppen inför sommarens två matcher mot Tjeckien och Slovenien. Förbundskapten Mikko Riipinen har tagit ut en stark trupp med flera etablerade spelare från både europeiska ligor och NBA.

Bland de uttagna märks Pelle Larsson från Miami Heat, Bobi Klintman som spelar i den franska ligan, samt Elliot Cadeau som nyligen utsågs till MVP i collegefinalen i USA. Riipinen uttryckte sin stolthet över lagets sammansättning på en digital presskonferens och betonade vikten av att spelarna ställer upp trots en hektisk säsong. Matcherna spelas på Hovet i Stockholm den 3 juli mot Tjeckien och den 6 juli mot Slovenien.

Det är två viktiga landskamper som ingår i förberedelserna inför kommande mästerskapskval. Sverige har på senare år visat framfötterna på den internationella basketscenen och truppen speglar en blandning av erfarenhet och ung talang. Pelle Larsson, som är en av de mest framstående svenska spelarna i NBA, förväntas leda laget tillsammans med andra nyckelspelare. Bobi Klintman har imponerat i den franska ligan med sin atletiska spelstil, medan Elliot Cadeaus prestationer i collegebasket har gett honom ett gott rykte internationellt.

Förberedelserna har varit intensiva med träningar och taktiska genomgångar. Mikko Riipinen har betonat vikten av lagarbete och disciplin för att kunna utmana de starka europeiska motståndarna. Tjeckien är kända för sitt fysiska spel och Slovenien har flera profilerade spelare i europeiska topplag. Sverige har dock ett brett register och hoppas kunna överraska.

Supportrar i Sverige ser fram emot att se laget på hemmaplan och biljettförsäljningen har gått bra. Matcherna kommer även att sändas live via lokala mediekanaler, vilket ger fler möjlighet att följa lagets framfart. Utöver de etablerade stjärnorna har Riipinen även gett chansen till flera unga spelare som visat god utveckling i sina klubblag. Detta visar på en långsiktig satsning för att bygga ett starkt landslag inför framtiden.

Med en blandning av rutin och ungdomlig energi hoppas Sverige kunna konkurrera på högsta nivå. Basketintresset i Sverige har ökat markant de senaste åren och landslaget har blivit en viktig symbol för sportens tillväxt. Tränarstaben är optimistisk inför sommarens matcher och ser fram emot att se laget prestera inför hemmapubliken





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