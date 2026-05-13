Herrlandslaget inför VM: Spelartrupp, ledarstaben och scoutar mot Tunisien, Nederländerna och Japan

Under tisdagen presenterades herrlandslaget inför VM av förbundskaptenen Graham Potter. Spelartruppen består av spelare som kan få viktiga roller, däribland Niklas Egnell och Lasse Jacobsson. En fråga som varit uppe på tapeten är vem som ska vara fysansvarig. Förarbetet med att scouta motståndarna i VM har drivits av Christoffer Bernspång och Lasse Jacobsson. Rapporten på motståndarna ska färdigställas nästa vecka.

Under tisdagen presenterades herrlandslaget inför VM av förbundskaptenen Graham Potter, men ledarstaben är inte helt spikad än. Spelartrupp en består av spelare som kan få viktiga roller, däribland Niklas Egnell och Lasse Jacobsson.

En fråga som varit uppe på tapeten är vem som ska vara fysansvarig. Ben Rosen lämnade inför playoff-samlingen senast, men damlandslagets ”head of performance” Niklas Egnell inlånades. Det skulle innebära att damlandslaget blir av med honom i samband med VM-kvalsamlingen i början av juni. På tränarsidan är allt klart förutom målvaktstränaren Linus Kandolin.

Förarbetet med att scouta motståndarna i VM har drivits av Christoffer Bernspång och Lasse Jacobsson. Rapporten på motståndarna ska färdigställas nästa vecka





