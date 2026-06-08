Het debatt i Valet & Kvalet: Bostadspolitiken i Stockholm under lupp

I tredje delen av Dagens Samhälles vodcast Valet & Kvalet möts Christofer Fjellner (M) och Alexandra Mattsson (V) i en het debatt om Stockholms bostadspolitik, byggmål och segregation. Programmet utforskar också stadens skuldsättning och de ideologiska skillnaderna i synen på bostadsbyggande.

Stockholm spolitikerna Christofer Fjellner (M) och Alexandra Mattsson (V) möts i den tredje delen av Dagens Samhälles vodcast Valet & Kvalet. Programmet fokuserar på maktkampen i storstäderna och i detta avsnitt står bostadspolitiken i Stockholm i centrum.

Debatten mellan oppositionsborgarrådet Christofer Fjellner och förskole-, fritids- och fastighetsborgarrådet Alexandra Mattsson är het och berör flera centrala frågor inför valet. En av de mest omdiskuterade punkterna är Stockholms byggmål om 65 000 nya bostäder på nio år. Christofer Fjellner riktar skarp kritik mot målet som han menar är ohållbart. Han säger att stockholmarna inte vill se ett nytt miljonprogram och att man är trött på att staden bygger i grönområden och förtätar villaområden.

Alexandra Mattsson svarar med en retorisk fråga: Ska Stockholm bli ett reservat för några få som har råd att bo här eller ska vi alla kunna bo i denna stad? Hon understryker vikten av att bygga för alla och minska segregationen. Samtalet rör också vilken typ av bostäder som ska byggas. Ska Rinkeby bli mer likt Bromma eller tvärtom?

Det är en fråga om integration och stadsutveckling. Politikerna diskuterar hur man kan skapa blandade bostadsområden med olika upplåtelseformer och prislägen för att motverka segregation. Fjellner argumenterar för att marknaden bäst löser bostadsbristen medan Mattsson förordar en starkare offentlig styrning och mer hyresrätter. Utöver bostadspolitiken nämns också Stockholms stads skuldsättning i avsnittet om skolpolitik.

Enligt den finansiella månadsrapport som låg till grund vid inspelningen hade kommunkoncernen totala lån på 88,3 miljarder kronor, en ökning med nästan 3,6 miljarder sedan årsskiftet. Det motsvarar en lånetakt på drygt 1,6 miljoner kronor i timmen. Efter inspelningen kom en ny rapport för april som visade att lånesumman minskat till 87,7 miljarder kronor, vilket innebär en lånetakt på ungefär en miljon kronor i timmen sedan årsskiftet.

Valet & Kvalet är en programserie i fyra delar från Bonnier News Business branschredaktioner. Detta avsnitt om maktkampen i storstäderna har producerats av Dagens Samhälle. Hela serien finns som både podcast och vodcast. I dessa avsnitt möter tittarna och lyssnarna några av landets mest erfarna kommunpolitiker som debatterar de frågor som engagerar väljarna mest i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Debatten i den tredje delen belyser hur olika ideologier står mot varandra i synen på bostadsbyggande. Fjellner representerar en marknadsliberal linje där privata aktörer ska ges utrymme, medan Mattsson förespråkar en socialdemokratisk syn där kommunen tar ett större ansvar. Båda är dock överens om att bostadsbristen är akut och att det krävs fler bostäder, men vägarna dit skiljer sig markant. Programmet har väckt stort intresse eftersom just bostadspolitiken är en av valets hetaste frågor särskilt i storstäderna.

Med stigande priser och långa kötider är många väljare engagerade. I Stockholm har frågan om förtätning och byggande i grönområden blivit en symbolfråga. Fjellners kritik mot byggmålet har fått visst stöd från villaägare medan Mattssons försvar riktar sig mot dem som riskerar att stängas ute från bostadsmarknaden. Sammanfattningsvis handlar detta avsnitt av Valet & Kvalet om hur Stockholm ska utvecklas i en tid av hög efterfrågan och begränsade resurser.

Politikernas olika visioner för staden speglar de ideologiska skiljelinjer som präglar valrörelsen. För den som vill förstå komplexiteten i bostadspolitiken och de utmaningar storstäderna står inför är detta ett givande och tankeväckande program





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