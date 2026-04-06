Hilbert Group trotsar kryptoturbulensen: Tror på vändning för risktillgångar och Bitcoin

Hilbert Group, med fokus på digitala tillgångar, ser en vändning i kryptomarknaden trots turbulens. Bolaget har lockat kapital från institutionella aktörer och förutspår ett kraftigt rally för risktillgångar.

Mats Andersson (TT) Fotoillustration: Anna Byström (Di) Hilbert Group , med fokus på digitala tillgångar, har visat motståndskraft i en turbulent kryptomarknad.

Trots att Bitcoin tappat över 35 procent sedan toppen i oktober 2025, har bolagets flaggskeppsstrategi Basis Plus stigit med cirka 2 procent i år. Multi-strategi-produkterna har presterat ännu starkare, med en uppgång på 30 procent redan vid slutet av februari. Denna stabila avkastning har lockat nytt kapital, framför allt från institutionella aktörer som statliga fonder. Russell Thomson, från Hilbert Group, kommenterar: Vi har haft tillväxt månad för månad och vår pipeline för de kommande sex månaderna är riktigt solid. Institutionerna är mer kapabla att rida ut cyklerna och det är det långsiktiga kapitalet vi vill ha. Den starka pipelinen har direkt bäring på bolagets värdering. Enligt Thomson kan varje 100 miljoner dollar i nytt kapital innebära ett potentiellt tillskott på 35–40 procent till börsvärdet. Med en rapporterad pipeline på över 300 miljoner dollar är potentialen för värderingen under 2026 mycket stark, fortsätter Thomson.\Russell Thomson menar att marknaden är på väg mot en vändning, delvis på grund av en felbedömning av signaler från USA. Han tror inte att den tillträdande Fed-chefen Kevin Warsh, ofta sedd som en inflationshök, kommer att driva en så stram politik som väntat. Warsh har argumenterat för att produktivitetsvinster från AI kan hålla inflationen i schack, vilket öppnar för en mer flexibel penningpolitik än vad många tror, förklarar Thomson. Thomson pekar också på att marknadens fokus på räntesänkningar missar andra, mer dolda, stimulanser. Han nämner lättnader i kapitalkrav för banker (SLR) och ökade statliga utgifter från statskassans buffert (TGA) som faktorer som kommer att skjuta in likviditet i systemet. Denna samlade bild gör honom optimistisk. Thomson bedömer att trenden där kapital flödat från finansiella tillgångar till råvaror är på väg att vända – tillbaka till risktillgångar som Bitcoin. Jag tror vi kommer få se ett väldigt kraftigt rally för risktillgångar mot slutet av året. Botten kan vara nådd för Bitcoin, förutsatt att de geopolitiska riskerna lugnar ner sig. Det är fortfarande en risktillgång, inte digitalt guld, säger han. Han ser även positivt på kommande regulatoriska initiativ och menar att ökad tydlighet på marknaden kommer att gynna långsiktiga aktörer som Hilbert.\Hilbert Group ser positivt på de kommande regulatoriska initiativen och menar att ökad tydlighet på marknaden kommer att gynna långsiktiga aktörer. Denna optimistiska syn stärks av bolagets förmåga att attrahera kapital från institutionella investerare, vilket tyder på en växande tilltro till företagets strategi och dess förmåga att navigera i den volatila kryptomarknaden. Thomson understryker vikten av långsiktigt kapital och betonar att institutionella investerare är bättre rustade att hantera marknadscykler. Han tror att en vändning är på väg för risktillgångar, med Bitcoin som en central punkt i återhämtningen. Han förutspår ett kraftigt rally mot slutet av året, förutsatt att de geopolitiska riskerna minskar. Thomson ser också potential i de kommande regulatoriska förändringarna och tror att de kommer att skapa en mer gynnsam miljö för långsiktiga investeringar och för bolag som Hilbert





dagensindustri / 🏆 46. in SE Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:

Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker

