Hilbert Group trotsar kryptovintern – stark tillväxt och positiva utsikter

Hilbert Group rapporterar stabil avkastning och lockar till sig kapital från institutionella investerare trots turbulens på kryptomarknaden. Vd Russell Thomson tror på en vändning och förutspår ett kraftigt rally för risktillgångar.

Hilbert Group visar motståndskraft mot kryptomarknadens turbulens och rapporterar stark tillväxt och positiva utsikter trots en nedåtgående trend för Bitcoin . Bolaget, specialiserat på digitala tillgångar, har lyckats leverera stabil avkastning genom sin flaggskeppsstrategi Basis Plus, som uppvisar en ökning på cirka 2 procent i år.

Multi-strategi-produkterna har presterat ännu bättre, med en imponerande uppgång på 30 procent redan i slutet av februari. Denna stabila avkastning har attraherat betydande kapitalinflöde, särskilt från institutionella investerare som statliga fonder, vilket indikerar ett växande förtroende för Hilbert Groups förmåga att navigera i den volatila kryptomarknaden. Bolagets tillväxt har varit konsekvent månad för månad, och den framtida pipelinen för de kommande sex månaderna beskrivs som mycket lovande.

Enligt vd Russell Thomson är institutionella investerare bättre rustade att hantera marknadscykler, vilket gör dem till idealiska långsiktiga partners. Den starka investeringspipelinen har en direkt inverkan på Hilbert Groups potentiella värdering. Thomson förklarar att varje tillskott av 100 miljoner dollar i nytt kapital kan öka börsvärdet med 35–40 procent. Med en rapporterad pipeline på över 300 miljoner dollar ser bolaget en betydande potential för värdeökning under 2026.

Thomson uttrycker även en optimistisk syn på marknadens framtida utveckling, och tror att den nuvarande nedgången är på väg att vända. Han menar att marknaden misstolkar signalerna från USA och att den tillträdande Fed-chefen Kevin Warsh inte kommer att implementera en lika restriktiv penningpolitik som många förväntar sig. Warsh har argumenterat för att produktivitetsvinster från artificiell intelligens (AI) kan bidra till att hålla inflationen under kontroll, vilket öppnar upp för en mer flexibel penningpolitik.

Thomson påpekar också att marknadens fokus på räntesänkningar gör att man missar andra viktiga stimulansåtgärder, såsom lättnader i kapitalkrav för banker (SLR) och ökade statliga utgifter från statskassans buffert (TGA). Dessa åtgärder kommer att injicera likviditet i systemet, vilket har en liknande effekt som kvantitativa lättnader, men genom alternativa kanaler. Thomson förutspår en vändning i kapitalflödet, där medel kommer att börja strömma tillbaka från råvaror till risktillgångar som Bitcoin.

Han tror på ett kraftigt rally för risktillgångar mot slutet av året och antyder att botten kan vara nådd för Bitcoin, förutsatt att de geopolitiska riskerna minskar. Han betonar dock att Bitcoin fortfarande bör betraktas som en risktillgång, snarare än som ett digitalt guld. Hilbert Group ser även positivt på kommande regulatoriska initiativ, och Thomson menar att ökad tydlighet på marknaden kommer att gynna långsiktiga aktörer som bolaget självt.

Sammanfattningsvis framstår Hilbert Group som ett bolag som har lyckats stå emot de senaste marknadsturbulenserna och som är väl positionerat för att dra nytta av en potentiell vändning i kryptomarknaden. Bolagets starka pipeline, stabila avkastning och optimistiska syn på framtiden gör det till en intressant aktör att följa under 2026





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hilbert Group Kryptomarknaden Bitcoin Institutionella Investerare Finans

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BHG:s resultat över förväntan – organisk tillväxt lägreBHG Group, e-handlare inom bygg- och heminredningsprodukter, redovisar ett justerat rörelseresultat på 44,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2026.

Read more »

Svedbergs minskar omsättning och rörelsevinstBadrumsbolaget Svedbergs Group redovisar minskad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Read more »

Viaplays resultat vänder till förlustMediebolaget Viaplay Group redovisar ökad omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan.

Read more »

Intäktsfall från Moment Group – resultatet på minusUpplevelsebolaget Moment Group redovisar ett rörelseresultat om -2 miljoner kronor (2) och rörelsemarginalen var -1 procent (1).

Read more »

Moment Groups resultat vänder till minusNöjesbolaget Moment Group redovisar lägre omsättning och försämrat resultat i första kvartalet 2026 jämfört med samma kvartal i fjol.

Read more »

Porsche säljer sitt ägande i Bugatti RimacTyska lyxbiltillverkaren Porsche har ingått avtal om att sälja sina ägarandelar i Bugatti Rimac och Rimac Group till ett konsortium lett av investeringsfirman HOF Capital, enligt ett pressmeddelande.

Read more »