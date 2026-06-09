Hiljemark får sparken - sågas av italiensk media

Oscar Hiljemark entledigas från Pisa efter katastrofala resultat. Italiensk media är skoningslös och kallar hans tid för klubbens lägsta punkt.

Det har gått knappt fyra månader sedan Oscar Hiljemark lämnade Elfsborg för att ta över som huvudtränare i italienska Pisa . Uppdraget var tydligt: rädda kvar klubben i Serie A . Men resultaten uteblev och efter 13 förluster på 15 matcher var nedflyttningen till Serie B ett faktum.

Under måndagen meddelade Pisa att svensken entledigas från sin post. Lokal media är nu skoningslös i sin kritik, där krönikören Michele Bufalino på Sestaporta kallar Hiljemarks tid för ett lågvattenmärke i klubbens historia. Bufalino skriver: 'Den nu förre tränaren från Sverige är utan tvekan lågvattenmärket på tränarbänken i Pisas historia, med en amatörism och brist på professionalism, både på och vid sidan av planen, som saknar motstycke i klubbens historia.

' Kritiken riktar sig inte bara mot de sportsliga resultaten utan också mot Hiljemarks sätt att hantera spelargruppen och medierna. Flera italienska journalister har pekat på en dålig kommunikation och en taktik som inte anpassades till Serie A:s krav. Hiljemarks enda seger som Pisa-tränare kom mot Lecce i februari, men därefter följde en rad förluster som till slut blev för många.

Klubbledningen hoppades länge på en vändning, men efter 0-3-förlusten mot Genua i helgen var måttet rågat. 33-årige Oscar Hiljemark har tidigare tränat danska Aalborg, men hans tid i Italien blev en brutal erfarenhet. Som spelare representerade han bland annat Elfsborg, PSV, Palermo och Genoa, och han var en uppskattad mittfältare med en god karriär. Tränarrollen har dock varit en tuffare utmaning. I Aalborg lyckades han inte heller leverera toppresultat, och hans segerprocent i Danmark var omkring 30 procent.

Nu står han arbetslös och måste fundera över nästa steg. I Sverige har vissa spekulerat om en framtid i allsvenskan, men inget är bekräftat. Samtidigt har Pisa redan börjat söka efter en ny tränare. Klubbens sportchef har sagt att man vill ha en erfaren Serie A-tränare som kan stabilisera laget i Serie B. Supportrarna är besvikna och känner sig lurade av den svenska satsningen.

På sociala medier haglar kritiken och många menar att klubben aldrig borde ha anställt en så pass oprövad tränare. Det är inte första gången en utländsk tränare misslyckas i Italien, men fallet Hiljemark sticker ut på grund av den enorma förväntan som fanns när han anlände. Pisa hade satsat stort på att värva en tränare från Norden för att få in nya idéer. Istället blev det en sportslig katastrof.

För svensk fotboll är detta ett bakslag. Hiljemark ansågs vara en av de mest lovande unga tränarna i Sverige, men nu måste han omvärdera sin strategi. Kanske var steget till Serie A för stort för en tränare med begränsad erfarenhet. Samtidigt är det värt att notera att han hade en tuff sits: Pisa var redan på nedflyttningsplats när han tog över, och truppen var inte topprankad.

Ändå är ursäkterna få. Nu får Hiljemark bita i det sura äpplet och försöka bygga upp sitt rykte igen. Frågan är var han får chansen nästa gång. I Italien lär han inte få någon ny möjlighet inom överskådlig tid, men i Skandinavien kanske dörrarna fortfarande står öppna.

För Pisa väntar nu en tuff framtid i Serie B med minskade intäkter och ett rejält renoveringsbehov. Klubben måste hitta rätt tränare snabbt för att inte hamna i en nedåtgående spiral. Kritiken från lokalmedia kommer att eka länge, och Hiljemarks namn kommer att bli en varnande historia i italiensk fotboll





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