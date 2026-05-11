Hillervi tycker digitala besök ibland är bättre än fysiska [SvD]

Under två veckor har digitala hemtjänstbesök testats i Eskilstuna. I framtiden ska alla kunna få delar av sin hemtjänst på distans. Enligt Cecilia Jonsson, chef för hemtjänsten i Eskilstuna, har vi allt fler äldre i behov av insatser från vård- och omsorg, och allt färre som kan jobba i omsorgen.

Hillervi tycker att det är en speciell sak som gör att digitala besök ibland är bättre än fysiska. Hör mer i klippet. Under två veckor har digitala hemtjänst besök testats i Eskilstuna.

I framtiden ska alla kunna få delar av sin hemtjänst på distans. -- Vi har allt fler äldre i behov av insatser från vård- och omsorg, och allt färre som kan jobba i omsorgen, säger Cecilia Jonsson, chef för hemtjänsten i Eskilstuna. De digitala hemtjänstbesöken görs med hjälp av en surfplatta, där de äldre får ta emot videosamtal på utsatta tider. vi har under piloten testat att göra olika typer av tillsyns- och trygghetsbesök.

Vi har skrivit inköpslistor, beställt matlådor från kommunens måltidsservice, och gjort en typ av digitalt duschbesök. Det är en form av trygghetsbesök där individen klarar av att fysiskt utföra själva duschmomentet men där vi ringer upp för att säkerställa att det har gått bra, säger Cecilia Jonsson. Letal resenärer har testat de digitala hemtjänstbesöken, och nu är målet att arbetet ska bli en del av den ordinarie verksamheten, men som ett komplement till fysiska besök.

Vi tänker tvärtom att den här lösningen kommer att erbjuda oss bättre möjligheter att stärka social samvaro, säger Cecilia Jonsson.





