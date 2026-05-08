Historien bakom den hemska svenska thrillern från 2025

En sann historia om mödrarskap och inbördeskrig, skildrad med en lågmäld atmosfär och en Bechdel-doftande kemi mellan Cruz och Smit.

Janis och Arturo ligger med varandra, men frågan är om Arturo är pappan till Janis barn. Historien berättas med arvet från det spanska inbördeskrigets som fond.

Janis farfarsfar dödades i kriget och hon vill med hjälp av rättsantropologen Arturo hedra honom. Den parallella historien om inbördeskriget kallas 'nog så viktig och gripande också, och jag hade gärna sett mer av den. Dock i en annan film'. Den sidohandlingen var kanske lite krystad (ursäkta ordvalet).

Låt inte det avskräcka dig från att se filmen. Se det i stället som en välbehövlig historielektion om Francos terror inbäddad i en gripande film om mödrarskap





