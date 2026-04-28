Historisk rättegång om vargjakt inledd i Norge

Norges största rättegång någonsin gällande illegal jakt på varg har inletts. Tio män åtalas för organiserad tjuvjakt på vargar och ett lodjur i Eidskog. Åklagaren åberopar maffiaparagrafen.

Norge s största rättegång någonsin gällande illegal jakt på varg har inletts i Kongsvinger . Rättegången fokuserar på misstankar om organiserad tjuvjakt på vargar och ett lodjur i Eidskog i början av 2025.

Tio män, i åldrarna 28 till 69 år, står åtalade för grov miljöbrottslighet. Åklagaren Tone Strømsnes Olsen har tidigare beskrivit brotten som mycket allvarliga. De åtalade nekar till alla anklagelser, även om en av männen erkänt att ha skjutit ett djur, men förnekar delaktighet i organiserad jakt. De dödade vargarna identifierades som ett par, det så kallade Busjøen-paret.

Honan hade migrerat till Eidskog från gränsreviret Fjornshöjden, som ligger mellan Akershus i Norge och Värmland i Sverige. Hanen kom ursprungligen från Glaskogen i västra Värmland. Förlusten av detta par är särskilt känslig med tanke på den redan minskande vargpopulationen i regionen. Utredningen har visat på ett organiserat tillvägagångssätt, vilket har lett till att åklagaren åberopar den så kallade maffiaparagrafen i den norska strafflagen.

Denna paragraf, som infördes i början av 2000-talet, möjliggör strängare straff för brott som begås som en del av organiserad brottslighet. Användningen av maffiaparagrafen understryker allvaret i anklagelserna och åklagarens övertygelse om att de åtalade agerade i samförstånd för att genomföra jakten. Rättegången förväntas pågå i sju veckor, vilket indikerar komplexiteten i fallet och den omfattande bevisningen som ska presenteras.

Polisen och forskare har länge uttryckt oro över den drastiska minskningen av vargstammen i Värmland, och tjuvjakt misstänks vara en betydande faktor bakom denna utveckling. Denna rättegång är därför inte bara viktig för att ställa de misstänkta till svars för sina handlingar, utan också för att skicka en stark signal om att tjuvjakt inte kommer att tolereras. Det är avgörande att skydda vargpopulationen, som spelar en viktig roll i ekosystemet.

Utöver de direkta konsekvenserna för de dödade djuren, påverkar tjuvjakt även den genetiska mångfalden och långsiktiga överlevnaden av vargstammen. Rättegången i Kongsvinger kommer att följas noga av både miljöorganisationer, forskare och allmänheten, och resultatet kan få långtgående konsekvenser för vargförvaltningen och bekämpningen av tjuvjakt i Norge och Sverige. Det är viktigt att komma ihåg att vargen är en skyddad art och att illegal jakt utgör ett allvarligt hot mot dess existens.

Denna rättegång är ett viktigt steg i kampen för att bevara vargen och dess naturliga livsmiljö. Det är också en påminnelse om vikten av internationellt samarbete för att bekämpa gränsöverskridande miljöbrott





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vargjakt Norge Kongsvinger Miljöbrott Tjuvjakt Busjøen-Paret Maffiaparagrafen Eidskog Fjornshöjden Glaskogen

United States Latest News, United States Headlines

