Historiskt klimatmöte i Colombia: 60 länder vill fasa ut fossila bränslen

Ett historiskt klimatmöte inleds i Colombia där 60 länder samlas för att driva på utfasningen av fossila bränslen. Initiativet, som leds av Colombia och Nederländerna, syftar till att skapa en tydlig färdplan för att minska beroendet av kol, olja och fossilgas utanför FN-processen. Bakgrunden är att tidigare klimatmöten har misslyckats med att nå överenskommelser på grund av motstånd från oljeproducerande länder.

I dag inleds ett historiskt klimatmöte i Colombia där omkring 60 länder samlas för att driva på utfasningen av fossila bränslen . I motsats till tidigare FN-ledda klimatmöte n, där länder som Saudiarabien har blockerat framsteg, syftar detta initiativ till att skapa en tydlig färdplan för att minska beroendet av kol, olja och fossilgas.

Bakgrunden är att den globala uppvärmningen fortsätter att accelerera, vilket leder till allt fler naturkatastrofer som skogsbränder och översvämningar. Under det senaste klimattoppmötet, COP30 i Brasilien, misslyckades man med att nå en överenskommelse om utfasning av fossila bränslen på grund av motstånd från oljeproducerande länder. Därför har Colombia och Nederländerna tagit initiativet att samla likasinnade nationer utanför FN-processen för att ta skarpa beslut.

EU-parlamentarikern Emma Wiesner (C) menar att de traditionella klimatmötena inte räcker till eftersom de ofta resulterar i för dåliga kompromisser. Hon ser detta möte som en chans att adressera elefanten i rummet utan att behöva tassa på tå kring oljeländer som Saudiarabien och Iran. Arrangörerna har satt upp tre mål för mötet: att inleda en process för att fasa ut fossila bränslen, att samla olika klimatallianser under ett gemensamt paraply och att planera för minst ett uppföljande möte.

Pieter ten Bruggencate, talesperson för den nederländske klimatministern, betonar att det faktum att så många länder samlas för att diskutera detta ämne redan är ett stort steg framåt. Om dessa mål uppnås kan mötet betraktas som en succé. Initiativet kommer att presenteras vid COP31 i höst i Turkiet, men tidigare diplomaten Annika Markovic, som nu arbetar vid Stockholm Environment Institute, är skeptisk till att en sådan plan skulle kunna antas där.

Hon menar dock att trycket ökar och att det är viktigt att visa att många länder vill agera. Nederländerna och Colombia står som värdar för konferensen, och bland deltagarna finns länder som Storbritannien, Kanada, Turkiet och Australien, samt EU. Sverige representeras av klimatambassadören Mattias Frumerie och en kollega. Stora utsläppare som Kina, USA, Ryssland, Indien och de stora oljeproducenterna i Mellanöstern är dock inte närvarande.

Detta möte är en viktig signal om att det finns en vilja att agera, även om det finns stora utmaningar framöver





